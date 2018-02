Verletzung von Kingsley Coman: Aufschub für die Götterdämmerung beim FC Bayern

Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtjylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Bröndby -

Odense BK Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Championship Leeds -

Wolverhampton J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

Saint-Étienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Brom -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Crotone -

Sampdoria Premier League Rostow -

Zenit Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille

Die Verletzung von Kingsley Coman ist ein schwerer Schlag für den FC Bayern im Endspurt um drei Titel. Franck Ribery wird davon kurzfristig profitieren. Für den Routinier geht es wie für Kollege Arjen Robben aber um mehr als nur die nächsten Wochen.

Es ist gerade eine Woche her, da verließ Franck Ribery die Allianz Arena sichtlich angefressen. Beim 5:0 (1:0) von Bayern München in der Champions League gegen Besiktas war der Routinier nur Kurzarbeiter gewesen.

Trainer Jupp Heynckes hatte der Jugend in Person von Kingsley Coman wie schon einige Male in dieser Saison den Vorzug gegeben - und das in einem derart wichtigen Spiel.

Die "Götterdämmerung" schien immer näher zu rücken. Und jetzt? Flügelspieler Coman (21) erlitt am Samstag beim 0:0 gegen Hertha BSC einen Riss der Syndesmose oberhalb des linken Sprunggelenks und wurde am Montag bereits operiert. Eine Rückkehr in dieser Saison erscheint eher unwahrscheinlich.

Wie geht es weiter mit Ribery und Robben?

Das Pech des einen, ist die Chance des anderen: Ribery dürfte von der schweren Verletzung seines französischen Landsmanns, die für die Münchner im Endspurt um drei Titel ein echter Schlag ist, am ehesten profitieren. Der bald 35-Jährige wird wieder mehr Einsatzzeit bekommen - auch wenn er längst nicht mehr das Tempo eines Coman hat - und kann sich so besser für eine Weiterbeschäftigung beim Rekordmeister empfehlen.

Der Vertrag von Ribery, aber auch der von Arjen Robben (34) läuft im Sommer aus. Seit Wochen gibt es Diskussionen und Spekulationen, wie es mit den beiden Oldies beim FC Bayern weitergeht, die eine erfolgreiche Ära geprägt haben.

Auch Robben war im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Besiktas zunächst außen vor gewesen. Der Niederländer hatte die Enttäuschung über seine Nichtberücksichtigung für die Startelf anschließend offen zur Schau getragen. Heynckes sah sich sogar zu einer klaren Ansage an seine Stars genötigt.

Kingsley Coman und Franck Ribery im Saisonvergleich

Jupp Heynckes mit klarer Kante

"Ich mache das, was ich für richtig halte. Das muss jeder akzeptieren. Punkt", sagte er, fügte aber auch an: "Gesunder Konkurrenzkampf ist immer gut. Das ist eher motivierend."

Und als hätte er es geahnt, dass er auf Ribery, aber auch auf Robben künftig wieder verstärkt bauen muss, betonte Heynckes erst am vergangenen Freitag: Man werde an beiden "noch viel Freude haben. Das werden noch ganz, ganz wichtige Spieler in den nächsten Wochen."

Und danach? Die Bayern spielen weiter auf Zeit. Die beiden "hochverdienten Spieler" hätten eine "große Bedeutung" für den FC Bayern, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge unlängst bei Sky: "Wir wissen, was wir an ihnen haben." Der Verein müsse aber auch "ein Stück über den Tellerrand hinausschauen. Ist es noch die richtige Entscheidung ein Jahr weiterzugehen oder die unpopuläre Entscheidung zu treffen, einen Umbruch einzuleiten?", erklärte Rummenigge die Problematik und sprach von einem "sanften Umbruch".

Karl-Heinz Rummenigge stellt "späte Entscheidung" in Aussicht

Immerhin soll es in der Führungsetage der Bayern erste Gespräche über die Zukunft von "Robbery"gegeben haben. Tendenz? Unbekannt. Sehr wahrscheinlich hängen die beiden Personalien auch davon ab, wer ab Sommer die Nachfolge von Heynckes antritt.

Rummenigge deutete schon einmal an, dass es noch dauern kann. "Wir müssen abwarten, wie die Saison läuft. Da müssen wir Geduld bewahren und es wird möglicherweise erst spät eine Entscheidung fallen", sagte er.

Warum die Bayern zögern, liegt auf der Hand. Robben wurde gerade 34, Ribery feiert im April seinen 35. Geburtstag. Wie lange können die beiden Offensivspieler ihr Niveau noch halten? Wem in München die Zukunft gehört, ist klar: Kingsley Coman zum Beispiel. Mit ihm verlängerten die Bayern zuletzt bis 2023.