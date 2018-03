DFL-Urteil: Steuerzahler-Bund für "rechtssichere Kostenbeteiligung"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Nach dem Urteil zur Pflicht der Deutschen Fußball Liga zur Übernahme von Polizeikosten bei Hochrisikospielen hat der Bund der Steuerzahler seine Forderung nach einer "rechtssicheren Kostenbeteiligung" des Fußballs wiederholt.

"Der Verband erneuert seinen Appell an Politik, Polizei, DFL und DFB, sich an einen Tisch zu setzen und Vorschläge zu diskutieren", erklärte der BdS auf seiner Internetseite.

Das zweitinstanzliche Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bremen vom vergangenen Mittwoch mit der Verpflichtung der DFL zur Zahlung einer angemessenen Gebühr für entstandene Polizeikosten bei der Sicherung von Spielen des Bundesligisten Werder Bremen bewertet der Bund als "wichtigen Etappenschritt" in der Debatte: "Grundsätzlich können die Veranstalter nicht für das Gewaltpotenzial einzelner Fangruppen verantwortlich gemacht werden. Andererseits ist es aber auch nicht nachvollziehbar, dass die Steuerzahler die hohen Kosten für Sicherheit und Ordnung alleine tragen müssen."

Der BdS rät - "unabhängig vom weiterlaufenden Rechtsstreit zwischen Bremen und der DFL" - zu einer zeitnahen Ansetzung von Gesprächen zwischen den betroffenen Parteien: "Vereine, Fans und Steuerzahler wollen bei diesem dauerhaft schwelenden Konflikt Klarheit."

Durch sein Urteil hob das OVG Bremen einen erstinstanzlichen Richterspruch zugunsten der DFL wieder auf. Die DFL hatte noch am Mittwoch angekündigt, beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in die zugelassene Revision zu gehen.