Naldo verzückt den FC Schalke 04: Beliebt, erfahren, unersetzlich

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Eredivisie Live Roda -

Ajax Coupe de France Live Montpellier -

Lyon Copa del Rey FC Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge -

Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

FC Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Primeira Liga Portimonense -

Benfica Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Bröndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Bromwich Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo

Naldo, Naldo, Naldo: Der Brasilianer spielt mit Schalke 04 eine überragende Saison - jetzt, vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg (20.45 Uhr im LIVETICKER), steht er sogar bei Brasiliens Nationaltrainer Tite für die WM in Russland auf dem Zettel.





Was Domenico Tedesco am 30. Mai 2009 gemacht hat, lässt sich jetzt wohl nicht mehr exakt sagen. Vermutlich aber wird Tedesco als bekennender Fußball-Fan vor dem Fernseher gesessen und das DFB-Pokalfinale in Berlin verfolgt haben. Damals holte dort ein gewisser Naldo mit Werder Bremen im Endspiel gegen Bayer Leverkusen den Titel - heute, bald neun Jahre später, wird der 35-jährige Brasilianer vom 32-jährigen Tedesco bei Schalke 04 trainiert.

An Naldos Äußerem hat sich seitdem wenig getan. Der Innenverteidiger ist noch immer drahtig und athletisch. Nach wie vor gewinnt er viele Duelle körperlich, vor allem aber erlebt der Abwehrchef der Königsblauen in diesen Tagen seinen x-ten Frühling.

Nicht nur in der Defensive, vor allem auch in der Offensive glänzt Naldo. Unvergessen sind die Last-Minute-Ausgleichstreffer gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Mit fünf Saisontoren in der Liga ist er zudem der zweitbeste Schütze der Schalker. Als Innenverteidiger wohlgemerkt.

"Er hat das Feeling, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stehen", sagte Tedesco über den Rekord-Brasilianer der Bundesliga, der sich viereinhalb Monate vor der WM in Russland sogar in den Dunstkreis der Selecao gespielt hat. "Naldo ist einer der Spieler, die wir im Blick haben", sagte der brasilianische Nationaltrainer Tite dem kicker: "Die Stellen für Innenverteidiger sind nicht alle vergeben."

© getty

Naldo: "Hoffe, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann"

Der 35-jährige Naldo hat 338 Bundesligaspiele bestritten, jüngst löste er seinen Landsmann Ze Roberto als Rekordhalter ab. "Alle, die auf hohem Niveau spielen, haben Chancen", sagte Tite. Bislang absolvierte Naldo lediglich vier Länderspiele für den Rekordweltmeister. Er gewann aber sogar einen Titel: Beim Copa-America-Sieg 2007 stand er im Kader.

Nach Titeln und Pokalen sehnt sich auch Schalke. Naldo nimmt dort als Abwehrchef eine Schlüsselrolle ein. Er dirigiert die Defensive auf dem Platz und gibt seine Erfahrung an die jüngeren Kollegen weiter. Ans Aufhören denkt Naldo längst noch nicht.

Jüngst wurde sein Vertrag bis zum 30. Juni 2019 verlängert, und auch danach kann es noch weitergehen. "Ich beschäftige mich noch nicht mit meinem Karriereende", sagte er selbst: "Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann."

Auch S04-Sportvorstand Christian Heidel lobte den Rekord-Brasilianer. "Wenn man sich die Leistungen von Naldo vor Augen führt, scheint mir nicht ausgeschlossen, dass wir auch über 2019 hinaus zusammenarbeiten werden", sagte Heidel: "Naldo ist seit seinem Wechsel zu uns in jeder Hinsicht der Führungsspieler geworden, den wir uns gewünscht haben. Er überzeugt durch Leistung auf dem Platz und lebt die Werte unseres Vereins aktiv vor."