Beckenprellung bei Herthas Jordan Torunarigha

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Hertha BSC droht vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 der nächste Ausfall in der Defensivzentrale. Innenverteidiger Jordan Torunarigha erlitt am Samstag beim 2:0 bei Bayer Leverkusen wohl eine Beckenprellung.

"Heute sieht es ganz ordentlich aus", sagte Herthas Trainer Pal Dardai dem Fachmagazin kicker am Sonntagvormittag: "Aber das Problem bei Hämatomen oder solchen Prellungen ist, dass du nie weißt, in welche Richtung die Sache fließt."

Sollte Torunarigha ausfallen, hätte der Coach bereits eine Lösung parat. "Wenn er nicht kann, rutscht Lusti nach hinten", kündigte Dardai an. Der Schweizer Fabian Lustenberger war bereits in Leverkusen nach Torunarighas Auswechslung in der 54. Minute vom defensiven Mittelfeld ins Abwehrzentrum gerückt.

In der Innenverteidigung hat Dardai momentan nicht viele Optionen. Der niederländische Nationalspieler Karim Rekik ist nach seiner Muskelverletzung noch im Aufbautraining, Routinier Sebastian Langkamp wurde im Januar nach Bremen verkauft.

Torunarigha war nach einem Zweikampf mit Leverkusens Benjamin Henrichs unglücklich auf das Knie des Nationalspielers gefallen und musste daraufhin mit schmerzverzerrten Gesicht ausgewechselt werden.