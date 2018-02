Werder Bremens Milot Rashica: Fin Bartels' Ersatz und Unterstützung für Max Kruse

Super Bowl So 04.02. Super Bowl LII im US-Original-Kommentar! Cup Live Konyaspor -

Galatasaray Copa del Rey FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United -

Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester -

Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Coupe de France Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Sochaux -

PSG Eredivisie PSV – Excelsior Eredivisie Roda – Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Premier League West Ham -

Watford Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom

Werder Bremen hat mit Milot Rashica einen Ersatz für den langzeitverletzten Fin Bartels gefunden. Der Neuzugang von Vitesse Arnheim soll das Offensiv-Spiel beleben und Max Kruse unterstützen, der zuletzt auf sich alleine gestellt war. Wer ist der Neue? Wie soll das Zusammenspiel mit Kruse funktionieren? Zudem hat sich auch in der Defensive einiges getan.

"Du bist mit deinem Talent in der Lage, im Champions-League-Finale zu spielen", sagte Altin Lala, ehemaliges Hannover-96-Urgestein und jetziger Spielerberater, zu seinem Klienten Milot Rashica. Die Champions League ist es mit Werder erst einmal noch nicht, aber "eine der besten Ligen der Welt", so Rashica.

Milot Rashica - ein neuer Name für die Bundesliga. Der 21-jährige kosovarische Nationalspieler kommt für 7,5 Millionen Euro von Vitesse Arnheim aus der niederländischen Eredivisie zu Werder Bremen und unterschreibt einen Vertrag bis 2022. Als Flügelspieler ist der Rechtsfuß sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite einsetzbar.

Milot Rashica: Aus dem Kosovo zu Vitesse Arnheim

Vitesse hatte Rashica 2015 für 300.000 Euro aus seiner Heimat in die Eredivisie geholt. Mit Erfolg: Bei seiner ersten Profi-Station wurde er umgehend zum Stammspieler und lief in insgesamt 101 Spielen auf. Bilanz: 15 Tore, 24 Assists. Außerdem absolvierte er elf Länderspiele für die neuformierte Nationalmannschaft des Kosovo, nachdem er zuvor sämtliche albanische Juniorenteams durchlaufen hatte. In der laufenden Spielzeit gelangen Rashica in 19 Einsätzen für Arnheim drei Treffer und drei Vorlagen.

"Unglaublich schnell, dribbelstark und dadurch sehr gefährlich", beschreibt Journalist Jeroen Kapteijns von De Telegraaf den 1,78m-Mann in der Bild. Mit seinem Tempo setzt er oft zu Flankenläufen an, bei denen er die Verteidiger überläuft und den Ball von der Grundlinie in den Sechzehner bringt. Auch das Zurücklegen in den Rücken der Abwehr oder der Haken nach innen, um selbst den Abschluss zu suchen, sind häufig gewählte Optionen.

Auf werder.de sagt Rashica zu seinen Stärken: "Ich suche liebend gerne das Eins-gegen-Eins und spiele meine Schnelligkeit aus." Größtes Defizit ist sein Torabschluss. Oftmals lässt er die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen.

Werder Bremen: Fin-Bartels-Ersatz

Den Achillessehnenriss von Fin Bartels im Dezember bezeichnete Werder-Trainer Florian Kohfeldt damals als "großen Verlust für uns als Mannschaft", und tatsächlich: Bremen ist seit der Begegnung mit Borussia Dortmund - dem Zeitpunkt von Bartels' Verletzung - sieglos.

"Nach dem Ausfall von Fin Bartels haben wir nach einem Spieler geschaut, der eine gewisse Geschwindigkeit und ähnliche Spielanlagen in der Offensive mitbringt. Milot ist ein Spieler, der genau in dieses Anforderungsprofil passt", beschreibt Frank Baumann den Neuzugang. Er freut sich über mehr Möglichkeiten in seinem Kader.

Unterstützung für Max Kruse und Variabilität in der Offensive

Laut Andreas Herzogs Deichstuben-Kolumne kann "vor allem Max Kruse von ihm [Rashica] profitieren." Eben jener Kruse war in den letzten Begegnungen als einzige Spitze auf sich alleine gestellt. Er interpretierte seine Rolle sehr frei und war überall auf dem Platz zu finden, versuchte sich als Initiator und Vollstrecker zugleich.

Mit der Verpflichtung von Milot Rashica hat Kohfeldt wieder eine Option mehr in der lahmenden Offensive (nur 16 Tore). Nachdem Werder zuletzt stur im 4-1-4-1 auflief, kann mit Rashica auf dem Flügel wieder zum 4-3-3 umgestellt werden. Oder, mit ihm im Sturm neben Kruse - wie Bartels es spielte -, auf 3-5-2. Mit seinem Tempo könnte er obendrein gerade im Konterspiel gefährlich werden. Jedoch sollte man dem Kosovaren in der Bundesliga eine gewisse Eingewöhnungszeit gewähren.

Den Transfer bezeichnet Frank Baumann als "ein gewisses Risiko, aber ein überschaubares." Mit 7,5 Millionen ist Rashica für Bremer Verhältnisse eine ordentliche Investition, aber: "Wir können uns das leisten." Sollte das Talent so einschlagen wie erhofft, könnte es mit einem dicken Plus weiterverkauft werden.

Deadline Day: Alle wichtigen Transfers aus Bundesliga, Premier League und Co. © getty 1/20 Der Deadline Day der Winter-Transferperiode hält Jahr für Jahr Überraschungen auf dem Transfermarkt bereit. SPOX liefert einen Überblick der wichtigsten Last-Minute-Wechsel. © getty 2/20 Pierre-Emerick Aubameyang wechselt von Borussia Dortmund zum FC Arsenal. Die Gunners legten für den Gabuner 63,75 Mio. Euro auf den Tisch. © getty 3/20 Arsenals Olivier Giroud schließt sich für 17 Millionen Euro dem FC Chelsea. © getty 4/20 Borussia Dortmund hat Michy Basthuayi bis Sommer vom FC Chelsea ausgeliehen. © getty 5/20 Für 28,4 Millionen Euro wechselt Lucas Moura von PSG zu den Tottenham Hotspur. © getty 6/20 RB Leipzig hat Flügelstürmer Ademola Lookman bis Saisonende vom FC Everton ausgeliehen. © getty 7/20 Andre Ayew wechselt innerhalb der Premier League von West Ham United zu Swansea City. Die Ablöse soll zwischen 20 und 23 Millionen Euro betragen - und wäre somit ein Rekord für Swansea. © getty 8/20 Halil Altintop kehrt elfeinhalb Jahre nach seinem Abschied vom 1. FC Kaiserslautern zurück: Der 35 Jahre alte Stürmer kommt vom tschechischen Erstligisten Slavia Prag. © getty 9/20 Sebastian Langkamp wechselt von Hertha BSC zum SV Werder Bremen. © getty 10/20 Wie schon in der Hinrunde spielt West Ham Uniteds Reece Oxford auch in der Rückrunde per Leihe bei Borussia Mönchengladbach. © getty 11/20 Der ehemalige Hoffenheimer Demba Ba wechselt per Leihe von Shanghai Shenhua zum türkischen Erstligisten Göztepe. © getty 12/20 Ablösefrei zieht es Mathieu Debuchy vom FC Arsenal in seine französische zur AS St. Etienne. © getty 13/20 Ashkan Dejagah war seit seinem Abschied vom VfL Wolfsburg im Sommer vereinslos. Künftig spielt er beim englischen Zweitligisten Nottingham Forest. © getty 14/20 Admir Mehmedi wechselt von Bayer Leverkusen zum VfL Wolfsburg. Der Schweizer unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Die Abslösesumme wird auf acht bis zehn Millionen Euro geschätzt. © getty 15/20 Jannik Huth wechselt vom 1. FSV Mainz 05 zu Sparta Rotterdam (niederländische Eredivisie). Der 23-jährige Keeper wird ohne Kaufoption bis Saisonende verliehen. © getty 16/20 Viktor Fischer wechselt vom 1. FSV Mainz 05 zum FC Kopenhagen (dänische Superliga). Der Offensiv-Allrounder unterzeichnete nach nur einer Halbserie in Mainz einen Vertrag bis 2022 beim dänischen Meister. Kostenpunkt: 2,7 Mio. Euro. © getty 17/20 Milot Rashica (21 Jahre) wechselt von Vitesse Arnheim (niederländische Eredivisie) zu Werder Bremen. Den Rechtsaußen ließen sich die Werderaner wohl neun Millionen Euro kosten. Zur Vertragsdauer gibt es keine Angaben. © getty 18/20 Florentin Pogba wechselt von AS Saint-Etienne (Ligue 1) zum Süper-Lig-Klub Genclerbirligi. Der 27-jährige Bruder von Paul Pogba soll die Innenverteidigung der Türken verstärken. Die Ablöse-Modalitäten sind nicht bekannt. © getty 19/20 Yuto Nagatomo wechselt von Inter Mailand per Leihe zu Galatsaray. Der japanische Linksverteidiger wird bereits im Sommer wieder zu den Italienern zurückkehren. © getty 20/20 Izet Hajrovic wechselt von Werder Bremen zu Dinamo Zagreb (kroatische 1. HNL). Details zum Wechsel des bosnischen Nationalspieler liegen nicht vor.

Sebastian Langkamp kommt für die Defensive - Lamine Sane soll gehen

Ebenfalls am letzten Tag der Transferperiode finalisierten die Bremer den Transfer von Herthas Sebastian Langkamp. Der Innenverteidiger soll 2,5 Millionen Euro gekostet haben und ist ein alter Bekannter im Oberhaus, hat er doch bereits 153 Bundesliga-Partien auf dem Buckel.

Langkamp soll vor allem den streikenden Lamine Sane ersetzen. Dessen angepeilter Transfer zum FC Metz zerschlug sich, er soll aber noch in der laufenden Transferperiode abgegeben werden. "Das Transferfenster schließt ja nicht einheitlich. Da müssen wir die nächsten Tage und Stunden abwarten", bat Baumann um Geduld. Eine Versöhnung scheint ausgeschlossen.

Im anstehenden Auswärtsspiel bei Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) wird der Ex-Berliner laut Kohfeldt wohl noch auf der Bank Platz nehmen müssen, dennoch sieht sein Trainer ihn "nicht als einen Backup." Milot Rashica hingegen "ist sicher im Kader und eine gute Option für die Startelf", sagte er auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Wer dafür auf die Bank rücken müsste, wollte er aber noch nicht verraten.