Rasenfunk Schlusskonferenz zum 22. Spieltag: Kainz bleibt Kainz, wie er trifft und lacht

NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN Premier League Live Chelsea -

West Bromwich Primera División Live La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai -

NorthEast United J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

Adelaide Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax Amsterdam -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Primera División Bilbao -

Malaga Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense BK Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto

Wir wollen euch nicht mit ollen Kamellen bewerfen in der neuesten Rasenfunk Schlusskonferenz, nicht mal Deniz Aytekin kriegt ein Bonbon von uns. Deshalb sind wir froh, dass es an diesem Spieltag Erfrischendes und Neues zu sehen gab.

Werder, Schalke und vor allem Hertha verteidigen sich offensiver als so mancher Doping-Anwalt seinen Schützling bei den Olympischen Winterspielen ("Ehrlich wahr, der Hund hatte die Spritze im Mund und mein Mandant ist beim Versuch, ihm den Wada-Code vorzulesen um ihn zur Besinnung zu bringen ausgerutscht und in die Injektion mit dem neuesten Wirkstoff reingefallen!"). Da wird schon dir Grundlinie angelaufen wie sonst nur beim Fitnesstraining unter Bernd Hollerbach.

Die vielen interessanten Beobachtungen dieses Spieltags führend dann auch zu einer Seltenheit: Aus einem geplanten Schwerpunkt auf den 1. FC Köln ist ein Schwerpünktchen geworden.

Die Hauptschuld daran tragen die Gäste: Marc Wiese (freier Mitarbeiter beim NDR, @sportwiese) und Thomas Hiete (Kicker, @GrafHiete) hatten so viel Schlaues zu den Vereinen im Keller zu sagen, dass die Zeit plötzlich schnellere Beine bekam als Bebou im Umschaltspiel von 96.

Wir sprechen über die Situation in Mainz, Thomas berichtet aus seiner langjährigen Erfahrung als Berichterstatter beim VfL Wolfsburg und auch den VfB Stuttgart legen wir genau unters Mikroskop. Featuring: Christian Gentner - is it a bug or a feature? (Ist viel positiver gemeint, als es hier klingt.)

Natürlich betrachten wir auch den HSV ausführlich, Dortmund sowieso und dann kommen wir eben zum 1. FC Köln, der seinen Mut auf dem Weg nach Frankfurt irgendwo verloren hat. Abstieg damit sicher? Es gibt Resthoffnung.

Auch das vielleicht beste Topspiel der letzten Wochen wird gewürdigt und überhaupt: Wenn ihr an dieser Sendung so gar nichts interessant findet, dann ist vielleicht Bundesliga nichts mehr für eure Ohren. Heute wird viel angesprochen.

Und sollten euch zweieinhalb Stunden Rasenfunk nicht reichen: Hier könnt ihr Moderator Max in einem Schalke Podcast (Der Blaue Salon) über das Topspiel sowie die Zukunft der Liga philosophieren hören. Ja, wir meinen es sehr gut mit euch.

Ein großer Dank geht in dieser Woche an Dennis, Jan, Athanasios, Dominik Mayer undPhilipp aus Augsburg. Sie alle sind Teil des Rasenfunk Supporters Club und damit auch unseres Herzens. Ihr wollt auch da rein? Hier entlang!