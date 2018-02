Der neue BVB-Stürmer und Aubameyang-Nachfolger Batshuayi: Eine neue Dimension

Super Bowl So 04.02. Super Bowl LII im US-Original-Kommentar! Cup Live Konyaspor -

Galatasaray Copa del Rey FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United -

Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester -

Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Coupe de France Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Sochaux -

PSG Eredivisie PSV – Excelsior Eredivisie Roda – Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Premier League West Ham -

Watford Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom

Michy Batshuayi ist Nachfolger von Pierre-Emerick Aubameyang und wird von Borussia Dortmund bis zum Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen. In der aktuellen Not des BVB ergibt der Deal Sinn, wenngleich sich das Dortmunder Angriffsspiel mit dem Belgier verändern sollte. Es bleiben jedoch Fragezeichen.

Michael Zorc nannte es "einen Spezialfall, eine für mich neue Dimension". Der Manager von Borussia Dortmund treibt sich seit bald 40 Jahren in der Bundesliga herum, doch einen Sommer wie den vergangenen hatte er noch nicht erlebt.

Der Streik von Ousmane Dembele, an dessen Ende der Wunsch des Spielers und über 100 Millionen Euro Ablöse für den BVB standen, war für den alten Hasen Zorc tatsächlich noch einmal etwas Neues in dieser Branche. Und siehe da, ein halbes Jahr später konnte er gleich mit Vorerfahrung den nächsten Spezialfall angehen.

Der absurden Posse um den Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang ging zwar kein Streik voraus, in Zorcs Planungen kam diese plötzliche Entwicklung aber trotzdem nicht vor. Jetzt hat der Ur-Dortmunder auch dieses Kapitel geschlossen. Der Deal an sich ist aus der Not geboren, das Leihgeschäft mit Michy Batshuayi wirkt auf den ersten Blick jedoch wie die Lösung in Not.

Stürmer-Nachfolger zuletzt immer schon im BVB-Kader

Man muss schon lange zurückgehen, im Grunde noch in die Zeit vor der Ära Jürgen Klopp, um eine ähnliche Gemengelage wie in diesem Fall vorzufinden. In den letzten Jahren nämlich hatte der BVB im Falle eines Abgangs seines Stürmers Nummer eins den potenziellen Nachfolger bereits immer im Kader.

Bei Klopp musste sich Robert Lewandowski erst eine Weile hinter Lucas Barrios anstellen, ehe der Paraguayer ging und der Pole übernahm. Gleiches Spiel, als Lewandowski zu den Bayern wechselte und Aubameyang das Duell mit den neu verpflichteten Adrian Ramos und Ciro Immobile gewann.

Aubameyang und Batshuayi im Datenvergleich: In einer Kategorie siegt Michy! © getty 1/15 Pierre-Emerick Aubameyang ist weg - Michy Batshuayi da. Ein guter Tausch für Borussia Dortmund? SPOX vergleicht die Statistiken der beiden Stürmer in den nationalen Meisterschaften seit 2014 © getty 2/15 Spiele: Batshuayi 94 / Aubameyang 112 © getty 3/15 Einsatzminuten: Batshuayi 4427 / Aubameyang 9392 © getty 4/15 Tore: Batshuayi 33 / Aubameyang 85 © getty 5/15 Schüsse: Batshuayi 187 / Aubameyang 394 © getty 6/15 Schüsse aufs Tor: Batshuayi 88 / Aubameyang 194 © getty 7/15 Assists: Batshuayi 11 / Aubameyang 16 © getty 8/15 Minuten pro Tor: Batshuayi 134 / Aubameyang 110 © getty 9/15 Minuten pro Torbeteiligung: Batshuayi 101 / Aubameyang 93 © getty 10/15 Tore mit dem Kopf: Batshuayi 5 / Aubameyang 11 © getty 11/15 Tore mit links: Batshuayi 9 / Aubameyang 17 © getty 12/15 Tore mit rechts: Batshuayi 19 / Aubameyang 56 © getty 13/15 Tore von innerhalb des Strafraums: Batshuayi 32 / Aubameyang 85 © getty 14/15 Tore von außerhalb des Strafraums: Batshuayi 1 / Aubameyang 0 © getty 15/15 Elfmetertore: Batshuayi 2 / Aubameyang 10

Nun jedoch hat sich Aubameyang schneller als geplant vom Acker gemacht. Aus dem aktuellen Kader wäre Alexander Isak, der kürzlich noch vor einem Leihgeschäft mit Mainz 05 stand, als Spielertyp für die Thronfolge bestimmt. Der junge Schwede macht zwar eine ordentliche Entwicklung durch und ließ sein großes Talent bei seinen Kurzeinsätzen bereits aufblitzen, ist von der nötigen Wettkampfhärte und Robustheit allerdings noch weit entfernt.

Batshuayi-Deal torpediert nicht die bisherigen Planungen

Das war's sonst an echten Mittelstürmern in Dortmunds Mannschaft, potentielle Kandidaten wie Andre Schürrle oder der aktuell verletzte Andrej Yarmolenko konnten bis zum Sommer keine dauerhafte Lösung sein.

Das ist ein echter Stürmer wie Batshuayi schon viel eher, zumal der Belgier kein Unbekannter beim BVB ist. Bereits in den Vorjahren war der 24-Jährige ein Kandidat. Nun kommt Batshuayi zwar mitten in der Saison und somit nicht zum günstigsten aller Zeitpunkte, die Rahmenbedingungen des Geschäfts, eine Leihe bis Saisonende, torpedieren jedoch nicht zwingend die bisherigen Planungen - sie unterstützen sie möglicherweise sogar.

Dortmund hatte sich für den kommenden Sommer auf einen Aubameyang-Abgang vorbereitet. Die Gedankenspiele um seinen Nachfolger haben längst begonnen, da kommt Batshuayi nicht in die Quere. Der BVB kann sich den Nationalspieler ein halbes Jahr lang anschauen und bei Gefallen das Gespräch mit Chelsea suchen, womöglich inklusive der Meinung eines neuen Cheftrainers.

Batshuayi kämpft um WM und Perspektive

Und es sollte ja in Batshuayis Interesse und Motivation liegen, die Rückrunde bei der Borussia bestmöglich zu absolvieren. Er befand sich bei den Blues auf dem absteigenden Ast. Batshuayi muss zwingend zulegen, um zur WM zu fahren und eine aussichtsreiche Perspektive für die kommende Saison zu haben.

Ob Dortmund mit ihm weitermachen würde, hängt einzig von seinen künftigen Leistungen in Schwarzgelb ab. Auch auf Einsätze in der Europa League wird Batshuayi kommen, was im Falle eines Transfers von Olivier Giroud nicht der Fall gewesen wäre.

Batshuayi beim BVB mehr Wandspieler als Aubameyang

Mit Batshuayi im Dortmunder Sturm sollte sich das Angriffsspiel des BVB in gewissen Teilen verändern, da er und Aubameyang die Mittelstürmerposition aufgrund ihrer Stärken unterschiedlich interpretieren. Während der Gabuner großräumig agiert, um sein brachiales Tempo auszunutzen, fühlt sich Batshuayi eher in kleineren Räumen wohl und taugt mit dem Rücken zum Tor als kombinierender Wandspieler.

BVB-Rekordtransfers: Akanji stürmt in die Top-10 © getty 1/21 Am Montag bestätigte Borussia Dortmund die Verpflichtung von Manuel Akanji. Angeblich kostet der Schweizer 21,5 Millionen Euro. SPOX blickt auf die BVB-Rekordzugänge. © getty 2/21 Platz 20: Jan Koller - kam 2001/02 vom RSC Anderlecht - kolportierte Ablösesumme: 10,5 Millionen Euro © getty 3/21 Platz 19: Gonzalo Castro - 2015/16 von Bayer Leverkusen - 11 Millionen Euro © getty 4/21 Platz 14: Sebastian Rode - 2016/17 vom FC Bayern München - 12 Millionen Euro © getty 5/21 Platz 14: Kevin Kampl 2014/15 von RB Salzburg - 12 Millionen Euro © getty 6/21 Platz 14: Raphael Guerreiro - 2017/17 vom FC Lorient - 12 Millionen Euro © getty 7/21 Platz 14: Mahmoud Dahoud - 2017/18 von Borussia Mönchengladbach - 12 Millionen Euro © getty 8/21 Platz 14: Ömer Toprak - 2017/18 von Bayer Leverkusen - 12 Millionen Euro © getty 9/21 Platz 13: Pierre-Emerick Aubameyang - 2013/14 vom AS St. Etienne - 13 Millionen Euro © getty 10/21 Platz 12: Tomas Rosicky - 2000/01 von Sparta Prag - 14,5 Millionen Euro © getty 11/21 Platz 10: Evanilson - 2003/04 vom AC Parma - 15 Millionen Euro © getty 12/21 Platz 10: Ousmane Dembele - 2016/17 von Stade Rennes - 15 Millionen Euro © getty 13/21 Platz 9: Marco Reus 2012/13 von Borussia Mönchengladbach - 17,1 Millionen Euro © getty 14/21 Platz 8: Ciro Immobile - 2014/15 vom FC Turin - 18,5 Millionen Euro © getty 15/21 Platz 7: Maximilian Philipp - 2014/15 vom SC Freiburg - 20 Millionen Euro © getty 16/21 Platz 6: Manuel Akanji - 2017/18 vom FC Basel - 21,5 Millionen Euro © getty 17/21 Platz 5: Mario Götze - 2016/17 von Bayern München - 22 Millionen Euro © getty 18/21 Platz 4: Andriy Yarmolenko - 2017/18 von Dynamo Kiew - 25 Millionen Euro © getty 19/21 Platz 3: Marcio Amoroso - 2001/02 vom AC Parma - 25,5 Millionen Euro © getty 20/21 Platz 2: Henrikh Mkhitaryan - 2013/14 von Donezk - 27,5 Millionen Euro © getty 21/21 Platz 1: Andre Schürrle - 2016/17 vom VfL Wolfsburg - 30 Millionen Euro

Offensichtlicher gesprochen: Aubameyang will in die Tiefe geschickt werden, Batshuayi kommt viel eher auch mal einem Ball entgegen. Dann setzt er seinen Körper ein und kann mit seiner Giftigkeit nicht nur gegnerische Abwehrreihen beschäftigen, sondern auch mehr mitspielen und die Kugel verteilen. Seine technischen Fähigkeiten sind absolut vorzeigbar, der Belgier sucht gelegentlich auch selbst das Dribbling.

Batshuayi und der BVB: Fragezeichen bleiben

Selbstverständlich bleiben genügend Fragezeichen. Wie kommt der zuletzt nicht mit Spielpraxis gesegnete Neuzugang aus den Startlöchern? Gibt es im Sommer einen neuen Trainer? Kommt zur neuen Saison ein neuer Stürmer, vielleicht ja auch unabhängig von Batshuayi?

Antworten kann es darauf im Moment nicht geben. Es riecht aber nach baldigen weiteren Spezialfällen, die Zorc im Laufe der Rückrunde und spätestens nach Saisonschluss lösen muss.