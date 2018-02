Eintracht Frankfurts Marco Russ im Fokus: Nicht nur Kopf geht

NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN Premier League Live Chelsea -

West Bromwich Primera División Live La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai -

NorthEast United J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

Adelaide Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax Amsterdam -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Primera División Bilbao -

Malaga Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense BK Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto

Marco Russ hat beim Frankfurter 4:2-Sieg gegen den 1. FC Köln eine hervorragende Leistung gezeigt. Erstmals seit seiner Krebs-Erkrankung bejubelte der Abwehrchef der Eintracht sogar wieder ein eigenes Tor - die Geschichte des Spieltags. Doch damit nicht genug: Russ kann zur Schlüsselfigur im Rennen um Europa werden.

Was für eine hollywoodreife Geschichte. "Geschaaaaaaaaaaaaaaffffffffttttt!!!!!! Erste Bundesliga 2016/2017!" Das twitterte die Eintracht im Mai vor zwei Jahren. Trainer Niko Kovac musste im Relegationsrückspiel gegen Nürnberg auf Marco Russ verzichten. Er fehlte gelbgesperrt und dennoch drehte sich alles um ihn.

Wenige Tage zuvor wurde Russ mit Krebs diagnostiziert. 22 Monate später köpft er zur 2:1-Führung gegen Köln ein. Inmitten der Drangphase der Geißböcke bringt Russ sein Team wieder auf Kurs - es ist die Geschichte des 22. Bundesliga-Spieltags.





Marco Russ avanciert zum Quarterback

Nach überstandenen Fersenproblemen kehrte Russ unter der Woche im Pokal in die Frankfurter Startelf zurück und war sofort die Zuverlässigkeit in Person. Am Wochenende bestätigte sich dieser Eindruck - zum Leidwesen der Kölner Offensivabteilung.

Russ putzte als Teil der Dreier-Abwehrkette alles raus. Der 32-Jährige gewann beeindruckende 72,7 Prozent seiner Zweikämpfe, in der Luft war Russ nahezu unschlagbar, wie er bei seinem eigenen Treffer unter Beweis stellte.

Russ' Defensivqualitäten sind nicht unbekannt. Doch was der 1,90-Meter-Hüne mit dem Ball am Fuß zeigte, macht Appetit auf mehr und verstärkt die Hoffnungen in der Main-Metropole, im kommenden Jahr international zu spielen. Bei Instagram gab sich Frankfurts Abwehrchef anschließend kleinlaut: "Kicken kann ich nicht, aber Kopf geht."

Doch das stimmt nicht ganz. Russ agierte wie ein Quarterback, spielte Traumpässe mit beeindruckender Selbstverständlichkeit und Präzision. Gefühlt jeder Angriff der Frankfurter hatte seinen Ursprung bei Russ. Mit 84 Ballaktionen war der Verteidiger Dreh- und Angelpunkt der Kovac-Elf.

Plötzlich Schlüsselfigur im Rennen um Europa

Wenn Russ dieses Niveau halten kann, ist er ein wichtiger Faktor für den großen Traum von Europa. Russ ist nicht mehr nur ein grundsolider Verteidiger, sondern plötzlich Schlüsselfigur im Frankfurter Spiel.

"Wir müssen aber weiter den Ball flach halten und hart arbeiten, um oben dran zu bleiben", analysierte er nüchtern. "Es ist ganz eng oben in der Tabelle, aber je länger wir oben dabei bleiben, desto größer ist die Hoffnung, dass am Ende ein internationaler Startplatz für uns herausspringt", sagte Russ nach seiner Fabelleistung.

Aktuell steht die Eintracht auf Rang vier. In den kommenden vier Wochen warten unter anderem RB Leipzig und Borussia Dortmund auf die Adler - richtungsweisende Spiele, in denen die Eintracht ihr volles Potenzial ausschöpfen muss. So wie es Russ gegen Köln getan hat.

Führt Quarterback Russ sein Team nach Europa? Es wäre die Vollendung des Märchens. Fakt ist: Mit Russ hat Frankfurt in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Vielleicht bekommt "Geschaaaaaaaaaaaaaaffffffffttttt" in diesem Mai eine ganz andere Bedeutung.