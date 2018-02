BVB-News: live Personal-Updates und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Ligue 1 St. Etienne -

Borussia Dortmund kann sich im Kampf um die europäischen Plätze keinen Ausrutscher leisten, gegen den HSV ist am Samstag also ein Sieg Pflicht (15.30 Uhr im LIVETICKER). Reicht es zum Comeback von Marco Reus? Und wie fit ist Mario Götze? Hier erfahrt ihr alle wichtigen Personal-Updates und sonstige News wie Gerüchte zum BVB.

BVB: Reus und Götze vor Comeback?

Gleich zwei Stars könnten beim BVB gegen den Hamburger SV wieder im Kader stehen. Während Götze zuletzt gegen den 1. FC Köln mit von Rückenproblemen passen musste, stand Reus in dieser Saison noch gar nicht im Kader.

Doch ist Reus nach seinem Kreuzbandriss wieder fit, allerdings mahnt Peter Stöger zur Vorsicht. "Ich weiß, dass Marco gerne spielen möchte - und wir würden ihn auch gerne dabei haben. Nach so einer langen Pause muss man aber vorsichtig sein. Wir werden kurzfristig darüber entscheiden."

Sollten beide gegen HSV wieder auf dem Platz stehen, wäre es der erste gemeinsame Einsatz seit dem 29.01.2017 gegen Mainz.

© getty

Pulisic verteidigt Aubameyang

Nach seinem Wechsel zum FC Arsenal hat Pierre-Emerick Aubameyang seinen Kredit bei den BVB-Fans verspielt. Zumindest nicht alle Spieler sehen das wie die Dortmunder Anhänger, gegenüber ESPN hat sich Christian Pulisic posiitv zu Aubameyang geäußert.

"Ich denke, ihr wisst ja, was er für ein Typ Mensch ist. Das zeigt er ja auch", sagte Pulisic und fügte an: "Was ihr glaube ich nicht wisst, ist, was für einen großartigen Charakter er hat. Wie sehr er sich um alles kümmert und wie hart er arbeitet."

© getty

BVB gegen HSV: Die letzten Infos

Für das Match gegen den Bundesliga-Dino hat Borussia Dortmund Fußballsonderzüge zum und vom Signal Iduna Park organisiert. Weitere Infos gibt es hier.

Schiedsrichter der Partie ist Marco Fritz aus Korb in Württemberg. Seine Assistenten sind Dominik Schaal und Marcel Pelgrim. Vierter Offizieller ist Dr. Martin Thomßen.

Das Spiel wird auf Sky übertragen. Außerdem gibt es auf SPOX einen Liveticker zu der Partie.

Borussia Dortmund - Hamburger SV: Die letzten Partien

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 20.09.2017 Bundesliga Hamburger SV Borussia Dortmund 0:3 04.04.2017 Bundesliga Borussia Dortmund Hamburger SV 3:0 05.11.2016 Bundesliga Hamburger SV Borussia Dortmund 2:5 17.04.2016 Bundesliga Borussia Dortmund Hamburger SV 3:0 20.11.2015 Bundesliga Hamburger SV Borussia Dortmund 3:1

Opta-Statistiken zum Spiel von Dortmund gegen Hamburg