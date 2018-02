Bundesliga-News: Die wichtigsten Personal-Updates und Gerüchte im Überblick

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Ligue 1 Live St. Etienne -

Marseille Serie A Live Florenz -

Juventus Championship Live Millwall -

Cardiff Primera División Live Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sunderland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp -

Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel -

Lazio Primeira Liga Portimonense -

Benfica Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Bröndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Superliga Lanus -

River Plate Premier League Chelsea -

West Bromwich Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds Indian Super League Mumbai -

NorthEast United

Während Hannover 96 ein Talent mit einem langfristigen Vertrag ausstattet, fordern die 96-Fans eine Gegenleistung für das Ende des Boykotts. Außerdem: Bernd Hollerbach führt eine Altersteilzeit ein. Hier gibt es alle aktuellen News und Gerüchte aus der Bundesliga (zu den BVB-News hier entlang und zu den Bayern-News hier entlang).

Hannover 96 stattet Linton Maina mit Profivertrag aus

Talent Linton Maina bleibt Hannover treu. Der 18-jährige Offensivspieler hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben, das Arbeitspapier läuft bis 2022.

"Linton ist ein sehr spannender junger Spieler mit herausragenden Anlagen und großem Potenzial", wird Manager Horst Heldt auf der 96-Homepage zitiert.

Heldt weiter: "Wir sind froh, dass wir ihn so langfristig an 96 binden konnten, weil wir davon überzeugt sind, dass er sich durch die Arbeit mit unserem Trainerteam um Andre Breitenreiter so entwickeln kann, dass wir in der HDI Arena noch viel Freunde an ihm haben werden."

Hannover-Fans mit Forderungen an Heldt

Kürzlich wurde von den Fans entschieden, dass sie den Stimmungs-Boykott für drei Spiele aussetzen. Wie die Bild berichtet, ist ein Forderungs-Katalog der Fangruppe "Ak­ti­ve Fan­sze­ne Han­no­ver 96" bei Horst Held eingegangen. Die Forderungen darin:

Abgelehnte Mitgliedsanträge sollen rückwirkend angenommen werden.

96-Verantwortliche sollen den Fragenkatalog bei der Podiumsdiskussion am 26. Februar beantworten.

Die Abstimmungen bei der im April stattfinden Mit­glie­der­ver­samm­lung sol­len durch einen Notar kontrolliert werden wer­den.

HSV: Hollerbach führt Altersteilzeit ein

Bernd Hollerbach nimmt Rücksicht auf seine Routiniers, weshalb diese nicht an jedem Training teilnehmen müssen. "Wenn wir zwei Mal die Woche doppelt trainieren, mache ich es so, dass die Profis, die über 30 Jahre alt sind, frei bekommen. Am Nachmittag müssen sie dann aber stets wieder ran", begründete Hollerbach gegenüber der Bild.

Streich mit Appell an Terrazzino

Beim SC Freiburg winken nach der fünften Gelben Karte von Jannik Haberer anderen Spielern eine Chance. Einer, der von der Sperre profitieren könnte, ist Marco Terrazzino.

"Marco Terrazzino ist eine Option, hat gut trainiert die Woche", sagte Christian Streich. Der Coach weiter: "Marco muss einfach noch zweikampfstärker werden in manchen Situationen. Er braucht noch einmal eine andere Präsenz - noch mal für sich selber, noch mal einen kleinen Tick härter werden."

Der 22. Bundesliga-Spieltag im Überblick