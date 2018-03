Borussia Dortmund und das Montagsspiel: Schweigen von der grauen Wand

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Nicht schön, aber erfolgreich: Borussia Dortmund ist drauf und dran, eine verkorkste Saison dank knallhartem Ergebnisfußball zu retten. Im Montagsspiel gegen den FC Augsburg (20.30 Uhr im LIVETICKER) muss der BVB allerdings ohne seine treusten Anhänger auskommen - die haben einen Protest angekündigt.

Trillerpfeifen, Tennisbälle, Toilettenpapier. Als am vergangenen Montag in der Bundesligageschichte das erste offzielle Montagsspiel angepfiffen wurde, entlud sich der Zorn der Fans in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Schrill und laut und wütend.

Vor anderthalb Jahren verkündete die DFL, dass mindestens bis 2021 auch am Montag in der Bundesliga Fußball gespielt werde. Jetzt, da es tatsächlich soweit ist, machten die Fans die erste Welle des Protests deutlich hör- und sehbar. Das F-Wort war auf den Transparenten der Eintracht-Fans nicht nur einmal zu lesen. Dazwischen: 'Wir lassen uns nicht verarschen!' Und: 'Fußball am Montag ist wie Urlaub in Offenbach.'

Wenn am Montagabend in Dortmund das zweite Spiel zur ungeliebten Zeit angepfiffen wird, wird es nicht schrill und laut und wütend. Ganz im Gegenteil.

BVB: Fan-Clubs und Ultras kündigen Boykott des Montagsspiels an

"Demonstrieren wir durch unser Fernbleiben, dass der Fußball einen entscheidenden Teil seiner Faszination verliert, wenn die Verbände und Vereine, ohne Rücksicht auf die Fans im Stadion, weiterhin alles dem finanziellen Profit unterordnen!", heißt es in einem Statement des Fan-Bündnisses Südtribüne Dortmund.

350 Fan-Klubs und die Ultras stehen diesem unter, sie alle wollen das Spiel am Montag boykottieren und ihre Karten verfallen lassen. "Schweren Herzens", wie es weiter heißt.

Dortmunds legendäre gelbe Wand wird also zu einer grauen. Wie vergangenes Jahr schon einmal, als die Südtribüne wegen Ausschreitungen beim Spiel gegen Leipzig gesperrt blieb. Diesmal will ein Großteil der treusten Borussia-Anhänger freiwillig zuhause bleiben.

Es droht wohl eine beklemmende Stimmung: Es werden keine 70.000 Zuschauer erwartet in einem Stadion, das über 81.000 Platz bietet. Für den Augsburger Gästeblock wurden bislang keine 300 Karten verkauft. Augsburg nach Dortmund, das sind fast 600 Kilometer, sechs Stunden Autofahrt.

Es sei der Punkt erreicht, heißt es von Seiten des Fan-Bündnisses, "an dem die Grenze des Hinnehmbaren endgültig überschritten ist und wir die irrwitzige Entwicklung der Anstoßzeiten nicht mehr mitmachen". Montagsspiele seien eine "Bankrotterklärung": "Wenn Begegnungen an Terminen stattfinden, an denen eigentlich niemand Zeit hat, ins Stadion zu gehen, offenbart das eine haarsträubende Gleichgültigkeit gegenüber dem gesellschaftlichen Stellenwert des Fußballs und den Fans, die den Sport erst zu dem machen, was er ist."

Die voraussichtlichen Aufstellungen zum Spiel zwischen dem BVB und Augsburg © getty 1/25 Nach dem erfolgreichen Auftritt in der Europa League trifft Borussia Dortmund auf den FC Augsburg. SPOX blickt auf die voraussichtlichen Aufstellungen beider Mannschaften. © getty 2/25 BORUSSIA DORTMUND, TOR - Roman Bürki © getty 3/25 ABWEHR - Marcel Schmelzer © getty 4/25 Ömer Toprak © getty 5/25 Sokratis © getty 6/25 Lukasz Piszczek © getty 7/25 MITTELFELD - Julian Weigl © getty 8/25 Gonzalo Castro © getty 9/25 Mario Götze © getty 10/25 ANGRIFF - Andre Schürrle © getty 11/25 Marco Reus © getty 12/25 Michy Batshuayi © getty 13/25 Mit dieser Formation wird der BVB gegen den FC Augsburg vermutlich antreten. © getty 14/25 FC AUGSBURG, TORWART - Marvin Hitz © getty 15/25 ABWEHR - Philipp Max © getty 16/25 Martin Hinteregger © getty 17/25 Kevin Danso © getty 18/25 Raphael Framberger © getty 19/25 MITTELFELD - Jan Moravek © getty 20/25 Rani Khedira © getty 21/25 Ja-Cheol Koo © getty 22/25 ANGRIFF - Caiuby © getty 23/25 Marcel Heller © getty 24/25 Michael Gregoritsch © getty 25/25 Mit dieser Formation wird der FC Augsburg vermutlich gegen den BVB spielen.

Dortmund kann sich dank der Patzer der Konkurrenz absetzen

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der schon vor einiger Zeit in der FAZ angekündigt hatte, man müsse sich über die Weiterführung der Montagsspiele unterhalten, sagt, der BVB "respektiert den Protest". Auch, wenn dieser in geordneten Bahnen ablaufen müsse; in Frankfurt konnte das Spiel wegen eines Regens an Klopapier und Tennisbällen erst verspätet angepfiffen werden.

Abseits aller Proteste und Kontroversen steht schließlich ein Fußballspiel an. Und das ist vor allem für den BVB, der sich am Donnerstag mit einem 1:1 bei Atalanta Bergamo in der Europa League schmeichelhaft weiterquälte, kein unwichtiges.

Auch in der Liga kann der BVB einen gewaltigen Schritt machen, die eigentlich so verkorkste Saison noch zu retten und sicher in die Königsklasse einzuziehen. Denn das Verfolgerfeld des FC Bayern - sofern man es als solches betiteln kann - hat an diesem Wochenende eindrucksvoll gezeigt, warum im Meisterschaftskampf schon wieder gähnende Öde herrscht.

Einzig Schalke, das nach Punkten mit dem schwarzgelben Rivalen gleichgezogen ist, konnte einen Dreier einfahren. Gegen Leverkusen, die genauso verloren wie der Vierte Frankfurt (0:1 in Stuttgart) und der Sechste Leipzig (1:2 gegen den Letzten Köln). Ein Dreier gegen den FCA und Dortmund würde aus dem dichten Feld der Champions-League-Anwärter ausbrechen können.

BVB-Trainer Peter Stöger froh über Termin am Montagabend

Und somit Peter Stögers imposante Serie weiterführen, zumindest auf dem Papier. Sechs Siege, vier Unentschieden, eine Pleite stehen da, im Kalenderjahr 2018 ist der BVB noch unbesiegt. Und das, obwohl der BVB weit, weit entfernt ist vom spektakulären Zauberfußball vom Saisonbeginn. Die Ergebnisse stimmen aber wieder, und das auf beinahe brutal effiziente Weise.

Und der Österreicher Stöger scheint auch einer der ganz Wenigen in schwarzgelb zu sein, der mit der Terminierung der Partie etwas anfangen kann. "Ich bin froh, nicht schon am Sonntag spielen zu müssen", sagte der vor dem Spiel. Die lange nächtliche Heimreise aus Bergamo, mehr Regenerationszeit für die seinen - und außerdem seien die Partien am Montagabend mit den Kölnern, damals noch in Liga zwei, "immer coole Spiele" gewesen.

Deswegen hatte Stöger auch noch einen Appell an die, die am Montag tatsächlich den Weg ins Stadion finden werden: "Wir hoffen auf die Unterstützung, es ist ein wichtiges Spiel für uns." Die wird es wohl auch geben, aus dem Norden, Osten und Westen des Signal Iduna Parks. Nur der Süden, die gelbe Wand, die wird grau bleiben. Grau und leer und still.