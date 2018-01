Bundesliga: Marcel Schmelzer, Erik Durm und Magen-Darm: BVB in Personalnot

League Cup Di 09.01. Die Halbfinals: ManCity-Bristol & Arsenal-Chelsea NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Coupe de la Ligue Nizza -

Monaco Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Coupe de la Ligue Rennes -

Toulouse Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Coupe de la Ligue Amiens -

PSG Coupe de la Ligue Angers -

Montpellier Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Ligue 1 Strassburg -

Guingamp Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atlético Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Sporting Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Desportivo Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru Ligue 1 Caen -

Marseille Primera División Getafe – Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Primera División Real Madrid -

La Coruna Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante First Division A Waasland-Beveren -

Sint-Truiden Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alavés -

Leganés Serie A Atalanta -

SSC Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Atletico Madrid – Girona Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua

Borussia Dortmund droht zum Rückrundenstart am Sonntag beim VfL Wolfsburg (ab 18 Uhr im LIVETICKER) im schlimmsten Fall eine Notelf. Kapitän Marcel Schmelzer fällt voraussichtlich aus, Rekonvaleszent Erik Durm erwischte es im Test am Montag. Außerdem grassiert im Team eine Magen-Darm-Grippe.

Schmelzer hat im neuen Jahr noch keine einzige volle Einheit mitmachen können, der 29-Jährige plagt sich mit einer Muskelverletzung in der Wade herum. Deshalb wird es gegen die Wölfe aller Voraussicht nach nicht reichen, wie er selbst gegenüber Sky Sport News HD zugab. Es sei "sehr unwahrscheinlich. Man sollte schon ein paar Tage trainiert haben, gerade wenn man aus der Winterpause kommt und dann auch nicht so viele Einheiten vorher hatte."

Ein möglicher Ersatzkandidat für den Linksverteidiger wäre Erik Durm, doch der zog sich im Testspiel gegen Zulte Waregem im Trainingslager auf Marbella nach einem harten Foul eine Verletzung am Schienbein zu. Direkt nach dem Foul wurde Durm ausgewechselt. Wirklich schlimm hat es ihn jedoch nicht erwischt, erklärte Trainer Peter Stöger am Abend: "Es ist ein Schlag. Das ist glaube ich nicht so ein richtiges Problem."

Stöger hofft derweil, dass sich der Rest der Mannschaft von einer schweren Magen-Darm-Grippe erholt, die am Montag neun Spieler, darunter alle drei Keeper, außer Gefecht setzte - für den Test wurden deshalb die U23-Torhüter Eike Bansen und Jan-Pascal Reckert eingeflogen. Insgesamt fehlten am Montag 13 Spieler, sodass nur sechs Mann auf der Bank Platz nahmen.

Es gibt aber auch positive Neuigkeiten für den BVB: Gegen Waregem feierten mit Mario Götze, Lukasz Piszczek und Gonzalo Castro drei Spieler ihr Comeback.