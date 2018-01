Preisübergabe an Schalker Fans für Fußballspruch des Jahres

League Cup Di 23.01. Die Entscheidung: Bristol-ManCity & Chelsea-Arsenal Copa del Rey Do 25.01. Derby mit Druck: Dreht Barca den Rückstand? Serie A Juventus -

Die Fans des FC Schalke 04 haben ihren Preis für den "Fußballspruch des Jahres 2017" erhalten.

Drei Monate nach der Kür des Transparents "Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in dieser Saison so zahlreich hinterhergereist ist", überreichte auf einer Gala in Nürnberg ein Vertreter der Deutschen Akademie für Fußballkultur die Trophäe sowie einen Scheck über 5000 Euro für karitative Zwecke an einen Repräsentanten der Schalker Anhänger aus der Nordkurve.

Das Transparent war beim Schalker Abschlussspiel der vergangenen Saison beim FC Ingolstadt zu sehen gewesen. Die Fans der Königsblauen erhielten als erste Anhänger den seit 2006 verliehenen Preis.

Schalker Fans folgen auf Peter Stöger

Im Vorjahr war die Auszeichnung an Peter Stöger vom 1. FC Köln, für seine Kritik "Ich habe dem Linienrichter meine Brille angeboten. Aber auch das hat er nicht gesehen", gegangen.

Schalkes Fans hatten bei der Wahl durch das Galapublikum mehr Zuspruch bekommen als Werder Bremens früheren Trainer Alexander Nouri mit seinen internationalen Ambitionen ("Ich habe nichts gegen das Wort Europa. Ich bin ja nicht die AfD"), Bremens Spieler Thomas Delaney mit seiner Freude über einen Dreierpack ("Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist") und Borussia Dortmunds Ex-Coach Thomas Tuchel mit seiner Begründung für eine Disziplinarmaßnahme ("Wenn konsequent, dann konsequent konsequent"). Vor der Abstimmung hatte eine Jury eine Vorauswahl getroffen.