HSV: Julian Pollersbeck in der Rückrunde die Nummer eins

Trainer Markus Gisdol wechselt beim abstiegsbedrohten Hamburger SV die Torhüter. U21-Europameister Julian Pollersbeck wird in der Rückrunde den bisherigen Stammtorwart Christian Mathenia ersetzen.

Das teilte Gisdol seinen Torhütern am Freitag nach dem Abschlusstraining für das Spiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) mit. Pollersbeck (23) wird in Augsburg somit sein Bundesligadebüt geben.

Mathenia hatte alle 17 Hinrundenspiele absolviert und dabei keine Minute verpasst. Mehrere Male patzte er allerdings - Gisdol rief daher nach dem Hinrundenabschluss einen offenen Kampf um die Position aus.

"Torhüter sind selten extreme Konkurrenten, die sich gegenseitig nichts gönnen. So war und ist es auch bei uns. Es ist ein sportlicher Wettkampf, den beide gut angenommen haben", hatte der Trainer des Tabellen-17. am Donnerstag berichtet. Am Abend fiel die Entscheidung.

Pollersbeck war zu Saisonbeginn vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern für 3,5 Millionen Euro nach Hamburg gekommen. Auf sich aufmerksam hatte er kurz zuvor bei der U21-EM in Polen gemacht: Er hielt im Elfmeterschießen des Halbfinals gegen England zwei Strafstöße und ging abseits des Platzes als Anführer voran. Er wurde zum Torhüter des Turniers gewählt.

In Hamburg erwischte Pollersbeck dann einen denkbar schlechten Start. Im Test bei Holstein Kiel (3:5) kassierte er ein peinliches Gegentor aus 60 Metern Entfernung, Gisdol soll zudem mit der Trainingseinstellung unzufrieden gewesen sein. Nun kommt Pollersbecks große Chance.