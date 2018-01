Huub Stevens lobt Heidel für Uth-Transfer: "Passt perfekt in Schalker Philosophie"

League Cup Mi 10.01. Die Halbfinals: Arsenal-Chelsea NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Coupe de la Ligue Rennes -

Toulouse Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Coupe de la Ligue Amiens -

PSG Coupe de la Ligue Angers -

Montpellier Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Ligue 1 Strassburg -

Guingamp Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atletico Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

FC Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

FC Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Club Friendlies FC St. Pauli -

VfL Bochum 1848 Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby -

Bristol City Primera División Getafe – Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Real Madrid -

La Coruna Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wednesday -

Cardiff First Division A Waasland-Beveren -

Sint-Truiden Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Atletico Madrid – Girona Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool

Mark Uth wird aber der kommenden Saison bei Schalke 04 spielen, Christian Heidel fädelte den ablösefreien Transfer ein. Der Ex-Schalker Huub Stevens ist bei RevierSport voll des Lobes für den S04-Manager: "Ein großes Kompliment an Christian Heidel, dass er Uths Potenzial erkannt und sehr frühzeitig ohne Nebengeräusche an einem Transfer gearbeitet hat, der schon jetzt abgerundet werden konnte und keine Ablöse gekostet hat."

Der ehemalige Trainer der Königsblauen hatte den Stürmer selbst einmal unter seinen Fittichen, zwischen Oktober 2015 und Februar 2016 war er bei der TSG Hoffenheim tätig. Auch deshalb sagt er: "Mark Uth passt perfekt in die Schalker Philosophie." Den 26-Jährigen beschreibt der Niederländer wie folgt: "Uth ist ein echter Kämpfer und hat eine Arbeiter-Mentalität. Er ist stark aus der Tiefe und unheimlich vielseitig, flexibel einsetzbar, zudem taktisch sehr geschult." Inzwischen habe er sogar einen guten Abschluss, fährt der Jahrhunderttrainer der Schalker fort.

Obwohl Uth unter dem 64-Jährigen nicht immer gespielt hat, bewundert dieser seine Entwicklung: "Er hat immer seinen Wert bewiesen. Mark wollte in jedem Training besser werden. Wer seine Laufbahn verfolgt, sieht, dass seine Entwicklung eher Schritt für Schritt anstatt steil verlaufen ist. Aber sie ging kontinuierlich nach oben. Schalke ist genau der richtige nächste Schritt nach vorn."

Auch Borussia Mönchengladbach war am Stürmer interessiert, Schalke erhielt jedoch den Zuschlag. Dass es in dieser Saison in Gelsenkirchen so gut läuft, führt Stevens auch auf Heidel zurück: "Unter ihm ist Schalke inzwischen etwas mehr zur Ruhe gekommen. Mannschaft und Trainer profitieren enorm von diesem Arbeitsklima. Schon der Kauf von Burgstaller hat mir gezeigt: Es wird mit Verstand eingekauft, nicht mehr nach Namen."