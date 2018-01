Hertha BSC Berlin startet ohne Mitchell Weiser und Karim Rekik ins neue Jahr

Coppa Italia Live Neapel -

Atalanta Premier League Live Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atletico Madrid Coppa Italia Juventus -

FC Turin Premier League Arsenal -

Chelsea Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Primeira Liga Benfica -

Sporting Indian Super League Kerala -

Pune Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Premier League Tottenham -

West Ham Serie A Chievo Verona -

Udinese Serie A Florenz -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Bologna Primera División Atletico Madrid -

Getafe Coupe de France Toulouse -

Nizza Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Lazio Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A CFC Genua -

Sassuolo Primera División Valencia -

Girona Serie A AS Rom -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis Serie A Cagliari -

Juventus Coupe de France Nancy -

Lyon Primera División Leganes -

Real Sociedad Coupe de France Marseille -

Valenciennes Primera División FC Barcelona -

Levante Primera División Villarreal -

La Coruna Primera División Bilbao -

Alaves Primeira Liga Sporting -

Maritimo Primera División Celta Vigo -

Real Madrid Coupe de France Rennes -

PSG Primeira Liga Porto -

Guimaraes A-League Brisbane -

FC Sydney Primera División Malaga -

Espanyol Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atlético Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes

Bundesligist Hertha BSC muss auch zum Start der Rückrundenvorbereitung noch auf Mitchell Weiser und Karim Rekik verzichten. Beide fehlten am Dienstag beim Trainingsauftakt und werden in dieser Woche lediglich individuell trainieren. Außenspieler Weiser (Sprunggelenksverletzung) und Innenverteidiger Rekik (Fußprellung) hatten sich ihre Verletzungen im Liga-Spiel Mitte Dezember gegen Hannover 96 (3:1) zugezogen.

Sinan Kurt fehlte am Dienstag zudem wegen Fiebers. Dafür durfte Trainer Pal Dardai die Mittelfeldspieler Vladimir Darida und Valentin Stocker auf dem Trainingsplatz begrüßen, beide sind nach überstandenen Verletzungen wieder beim Team.

"Die Mannschaft musste auch über die Feiertage laufen und sich fit halten. Das haben alle gemacht und sich an die Vorgaben gehalten. Das spricht für den Teamgeist und dafür, dass die Jungs motiviert ins neue Jahr gehen", sagte Dardai.

Weiser und Rekik werden wohl auch am Samstag beim Wintercup in Bielefeld nicht auflaufen können. Dort treffen die Berliner auf das Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln. Außerdem nehmen Hannover 96 und Gastgeber Arminia Bielefeld teil. Zum Rückrundenstart reist Hertha am 13. Januar (15.30 Uhr/LIVETICKER) zum VfB Stuttgart.