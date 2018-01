Ex-Gladbacher Alvaro Dominguez offenbart: "Als Spieler schätzt man das Geld nicht"

Bundesliga Fr Jetzt Rückrundenauftakt! Erlebe die Highlights auf DAZN NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atletico Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

FC Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

FC Sevilla Ligue 1 Lyon -

Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

FC Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Club Friendlies FC St. Pauli -

VfL Bochum 1848 Ligue 1 Amiens -

Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

St. Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City -

Bengaluru Primeira Liga Setubal -

Sporting Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby County -

Bristol City Primera División Getafe -

Bilbao Primeira Liga Porto -

Tondela Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Atletico Madrid – Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wednesday -

Cardiff Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Indian Super League Kolkata -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar

Alvaro Dominguez hat sich in einem Interview über die Schattenseiten des enormen Verdiensts von Fußballprofis geäußert. Er betonte dabei den Leichtsinn, mit dem vor allem junge Spieler große Summen ausgeben und versucht, diesem Trend in einer Beraterrolle entgegenzuwirken.

"Als Spieler schätzt man das Geld nicht", sagte Dominguez gegenüber El Mundo. "Die Autos werden jedes Mal teurer, die Uhren jedes Mal größer. Man mietet sich einen Privatjet, um Essen zu gehen - und man hält es für normal. Ich habe das auch getan. Ich bin einmal mit Freunden ausgegangen und habe eine Rechnung über 15.000 Euro bekommen."

Der ehemalige Gladbacher musste seine Karriere 2016 wegen massiver Rückenbeschwerden schon mit 27 Jahren beenden. Damit junge Spieler lernen, wie man mit Geld umgeht, berät der Sportinvalide sie zusammen mit der spanischen Spielergewerkschaft.

Dabei geht es vor allem um solche Fragen: "Was passiert, wenn ich mich verletze? Was passiert, wenn ich von heute auf morgen nur noch in der zweiten statt in der ersten Liga spiele? Du brauchst einen Plan B. Ohne die richtige Bildung und Unterstützung ist es schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn am Ende des Monats eine Million Euro auf deinem Konto liegt."

Das große Problem dabei, so der 28-Jährige, sei der Realitätsverlust: "So etwas musst du einmal erlebt haben, um zu realisieren, dass das nicht die reale Welt ist. Das Problem ist aber, dass viele eine Ausnahme zur Regel machen - und dann mit leeren Händen dastehen."

Frühe Hochzeiten, so der ehemalige Innenverteidiger weiter, seien das andere große Problem: "Einige Spieler sind so naiv und heiraten, ohne die Partnerin gut zu kennen. Sie haben keinen blassen Schimmer von Scheidungen - und erleben dann häufig ein böses Erwachen."