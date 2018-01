Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic kritisiert Frankfurter Platzverhältnisse

NFL Sa 21.01. US-Kommentar gesucht? DAZN lässt dir die Wahl! Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Club Friendlies FC St. Pauli -

VfL Bochum 1848 Ligue 1 Amiens -

Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

St. Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Copa del Rey Atletico Madrid -

FC Sevilla Copa del Rey Valencia -

Alaves Ligue 1 PSG -

Dijon Copa del Rey Espanyol -

Barcelona Indian Super League Mumbai City -

Bengaluru Copa del Rey Leganes -

Real Madrid Primeira Liga Setubal -

Sporting Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby County -

Bristol City Primera División Getafe -

Bilbao Primeira Liga FC Porto -

Tondela Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Atletico Madrid – Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wednesday -

Cardiff Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Indian Super League Kolkata -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Primera División Valencia -

Real Madrid Primera División Malaga -

Girona Primera División Villarreal -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas First Division A Lüttich – Anderlecht Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis

Nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg am Wochenende ärgerte sich Fredi Bobic nicht nur über die mangelnde Chancenverwertung, sondern auch über die Platzverhältnisse. Stadion-Manager Patrik Meyer kann den Sportvorstand von Eintracht Frankfurt jedoch beruhigen, denn bereits am Mittwoch soll ein neuer Rasen verlegt werden.

"Ich schaue jeden Tag darauf und sehe die Löcher und die Schwierigkeit des Geläufs", hatte sich Bobic im Anschluss an die Partie beklagt und fügte hinzu: "Das ist ein Scheiß-Platz. Das hat nichts mit dem 1:1 zu tun, aber wenn du gut Fußball spielen willst, kannst du ein Heimspiel nicht auf so einem Acker machen. Das ist ein schlechter Platz, und das ärgert mich, wenn ich es von oben sehe."

Meyer reagierte mit einem Schmunzeln: "Ich habe acht Torchancen gesehen, da lag es nicht am Platz, dass sie nicht reingingen." Er kann die Verärgerung von Bobic aber grundsätzlich nachvollziehen: "Zu Spielbeginn war der Rasen wahrscheinlich noch okay, aber der ist so weich, dass ihn so ein Spiel ruiniert."

Es stellt sich die Frage, warum der Rasen nicht zuvor erneuert wurde: "In der ersten Januarwoche hat es durchgeregnet, da wäre ein Verlegen nicht sinnvoll gewesen, und jetzt in der vergangenen Woche war es uns zu knapp vor dem Spiel", so die plausible Erklärung.

Zum Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 26. Januar (20.30 Uhr im LIVETICKER) soll der neue Rasen angewachsen sein.