Mario Götze vor Comeback - Marco Reus macht Fortschritte

Mit Marco Reus und Mario Götze will Borussia Dortmund in der Rückrunde angreifen. Für beide Nationalspieler geht es auch um einen der begehrten Plätze im WM-Kader.





Beim Fußballtennis machten Marco Reus und Mario Götze schon eine gute Figur, die anschließenden Steigerungsläufe brachten die beiden Rückkehrer aber mächtig ins Schwitzen.

Die großen Hoffnungsträger des DFB-Pokalsiegers Borussia Dortmund arbeiten im Trainingslager unter der spanischen Sonne in Marbella intensiv an ihrem Comeback, die WM in Russland haben die Nationalspieler dabei immer im Hinterkopf.

"Mir geht's gut. Ich bin in dem Zustand, um spielen zu können", sagte WM-Held Götze, der nach seinem Bänderteilriss im Sprunggelenk am Montag gegen den belgischen Pokalsieger SV Zulte Waregem sein Comeback geben soll. So weit ist Reus noch nicht, nach seinem Kreuzbandriss hofft Trainer Peter Stöger auf eine Rückkehr im Februar. "Bis jetzt", betonte der 28-Jährige, "läuft alles nach Plan". Er hoffe, in den nächsten zwei Wochen das Pensum steigern und ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. "Ich habe mir aber kein Datum festgelegt", sagte Reus.

Joachim Löw beobachtet die Fortschritte mit großem Interesse. "Den Austausch mit dem Bundestrainer gibt es. Das ist mir auch sehr wichtig", sagte Reus, der bis zur WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) noch viel Arbeit vor sich hat: "Es ist nach so einer langen Verletzung nicht einfach, gut zurückzukommen. Ich habe aber das Potenzial und die Mentalität." Beim BVB können sie seine Rückkehr kaum erwarten. Er hat uns an allen Ecken und Enden gefehlt", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Reus und Götze von Stöger begeistert

Dies galt in den vergangenen Wochen auch für Götze. "Jetzt bin ich aber voll im Mannschaftstraining", berichtete der 25-Jährige, der ebenso wie Reus eine hohe Meinung vom neuen Coach Stöger hat. "Er ist sehr, sehr begeisternd", sagte Götze der Fußball-Bild: "Er kommuniziert viel, ist offen, geht auf die Spieler zu. Ich glaube, dass er eine super Lösung und ein toller Trainer ist." Reus schätzt die "klaren Ansprachen" des Österreichers.

Mit Stöger will sich der BVB in der Rückrunde erneut für die Champions League qualifizieren und in der Europa League weit kommen. "Ein paar Dinge waren in der Hinrunde nicht so schön. Wir sind bereit, es besser zu machen", sagte Reus.

Im Trainingslager sorgte erneut die Personalie Pierre-Emerick Aubameyang für Gesprächsstoff. Die neuerlichen Gerüchte über einen Wechsel seines Starstürmers zum chinesischen Klub Guangzhou Evergrande nahm Watzke gelassen hin. "Die Spekulationen um Aubameyang werden so lange nicht abreißen, wie er bei uns spielen wird. Wir haben es uns abgewöhnt, das zu kommentieren", sagte der BVB-Boss dem kicker.

Aubameyang bald in China?

Das chinesische Nachrichtenportal Sina Sports hatte über eine Einigung des BVB mit Chinas Meister über einen Transfer des Gabuners im kommenden Sommer berichtet. Angebliche Ablöse: 72 Millionen Euro. Beim BVB besitzt der 28-Jährige, der in der Bundesliga-Hinrunde 13 Tore erzielt hat, einen Vertrag bis 2021.

Zudem sorgen sich die Schwarz-Gelben um Europameister Raphael Guerreiro. Der Portugiese zog sich beim Testspielsieg gegen Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf (2:0) eine Oberschenkelverletzung zu. Sein Einsatz zum Rückrundenstart am 14. Januar gegen den VfL Wolfsburg ist offen.

"Er hat ein leichtes Problem in der Oberschenkelmuskulatur verspürt. In der aktuellen Phase ist es für uns klar, dass wir kein Risiko eingehen wollen, wenn sich jemand nicht gut fühlt. Was genau es ist und wie schwer es ist, kann ich noch nicht sagen", sagte Stöger, der am Sonntag beim Training auch auf Nuri Sahin, Ömer Toprak und Christian Pulisic (alle Magen-Darm-Infekt) verzichten musste.