Aufgeben verboten: Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck sieht das Derby als "Riesengelegenheit"

Bundesliga Fr 12.01. Rückrundenauftakt! Erlebe die Highlights auf DAZN NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Ligue 1 Strassburg -

Guingamp Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atletico Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

FC Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

FC Sevilla Ligue 1 Lyon -

Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

FC Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Club Friendlies FC St. Pauli -

VfL Bochum 1848 Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru Primeira Liga Setubal -

Sporting Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby -

Bristol City Primera División Getafe – Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Atletico Madrid – Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wednesday -

Cardiff Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Serie A Lazio -

Udinese Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Indian Super League Kolkata -

Chennai First Division A Brügge – Oostende

Das Derby der letzten Chance gegen Borussia Mönchengladbach ist für den 1. FC Köln das erste von 17 Endspielen.

Hoffnungsträger Jonas Hector ist wieder dabei, Ex-Trainer Peter Stöger fiebert aus Dortmund mit, Coach Stefan Ruthenbeck verspricht Leidenschaft. Mit dem Mute der Verzweiflung geht der 1. FC Köln in das Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag.

Die Chance auf der Klassenerhalt ist für den abgeschlagenen Tabellenletzten zwar verschwindend gering, doch kampflos will sich der FC nicht geschlagen geben.

"Es ist nicht unsere letzte Chance, sondern eine Riesengelegenheit. Egal, was passiert - es wird noch in keine Richtung etwas gelaufen sein", sagte Ruthenbeck am Freitag: "Wir haben ein Stück Optimismus. Die Mannschaft zeigt aber erst Stärke in Sachen Mentalität, wenn es Niederlagen gibt."

Die gab es in der Hinrunde zur Genüge. 13 Spiele verloren die Kölner, insgesamt holten sie sechs Punkte und haben neun Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Gegen den Tabellensechsten aus Gladbach ist der FC klarer Außenseiter - dennoch sei die Vorfreude auf das Derby "riesig", sagte Ruthenbeck: "Alle sind hochmotiviert, wir haben den Fokus auf das Spiel gegen den Ball. Wir haben eine starke Abwehr und einen guten Torwart. Gegen uns muss man erst einmal ein Tor machen."

Hector kehrt zurück - Terodde vor Debüt

In der Defensive kann Ruthenbeck im "ersten von 17 Endspielen" wieder auf den lange verletzten und schmerzlich vermissten Nationalspieler Hector setzen, der aufgrund eines Syndesmoserisses seit September ausgefallen war.

Vorne soll der vom VfB Stuttgart verpflichtete Simon Terodde endlich für Gefahr sorgen - die zehn Tore der Vorrunde sind schlicht zu wenig, um in der Bundesliga zu bestehen. Außerdem stehen Sehrou Guirassy, Simon Zoller und Yuya Osako wieder zur Verfügung.

Überhaupt melden sich immer mehr Stammspieler zurück. Ruthenbeck, der bei seinem Dienstantritt im Dezember das verletzungsgeplagte Team immer wieder mit Spielern aus der zweiten Mannschaft ergänzte, muss plötzlich aussortieren. "Das ist das Schwierigste - wir haben viele Spieler auf ähnlichem Niveau. Und einigen müssen wir wehtun", sagte der 45-Jährige.

Dass es mit dem Klassenerhalt klappt, wünscht sich auch Ruthenbecks Vorgänger Stöger, der mittlerweile bei Borussia Dortmund auf der Trainerbank sitzt. "Wenn mein Fokus mal nicht auf dem BVB liegt, in ruhigen fünf Minuten, werde ich mit Auge und Herz immer auch auf den FC schauen", sagte der Österreicher: "Ich hoffe, dass sie es schaffen. Das wäre richtig cool."

Ruthenbeck antwortete, er freue sich "ein bisschen" über Stögers warme Worte. "Es ist schön zu hören. Peter hat hier viel gute Arbeit geleistet." Aber: "Die Wünsche helfen uns erst einmal nicht!"