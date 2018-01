Testspiele: Rückkehrer Wagner, Gomez und Ujah treffen - Guerreiro bei BVB-Sieg verletzt

NCAA College Football Di 09.01. National Championship:Wer beerbt Deshaun Watson? Primera División Leganes -

Tag der Rückkehrer bei den Testspielen der Bundesliga am Samstag: Sandro Wagner, Mario Gomez und Anthony Ujah trafen für ihre neuen Klubs. Arjen Robben sorgte für ein besonderes Highlight. Bayer Leverkusen verspielte eine Zwei-Tore-Führung und auch die TSG 1899 Hoffenheim kam nur zu einem Remis. Borussia Dortmund gewann spät, aber souverän. Allerdings verletzte sich Raphael Guerreiro beim Test gegen Fortuna Düsseldorf.

1899 Hoffenheim - Excelsior Rotterdam 2:2 (2:1)

Aufstellung Hoffenheim: Baumann - Posch (65. Otto), Vogt, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Zuber, Geiger, Rupp - Gnabry (65. Hack), Uth (65. Lorenz)

Tore: 0:1 van Duinen (16.), 1:1 Gnabry (29.), 2:1 Kaderabek (40.), 2:2 van Duinen (48.)

Bes. Vorkommnis: Uth verschießt Elfmeter (60.)

Julian Nagelsmann über die Partie: "Wir haben es in mehreren Komponenten leider nicht gut gemacht. Darunter zählen die Verteidigung und Chancenverwertung. Wir haben heute versucht, verschiedene Angriffshöhen reinzubringen, das war nicht immer so ganz machbar, da der Gegner sehr breit eröffnet hat. Von dem her war es oft eine tiefere Position als geplant. Mit dem, was wir abgeliefert haben, bin ich nicht zufrieden. Das Spiel heute war ein Sinnbild von dem, wie wir in der Europa League gespielt haben. Wir haben sieben Eins-gegen-Eins-Situationen gegen den generischen Torwart und treffen nicht. Und Rotterdam erzielt mit zwei Aktionen zwei Tore. Das geht einfach nicht. Wir verteidigen als Gruppe nicht gut genug. Der Gegner kommt mit null Aufwand zu leicht zu seinen Toren. Wir hätten auch heute eigentlich bereits nach drei Minuten 2:0 führen müssen - kriegen es aber einfach nicht hin. Wir müssen kaltschnäuziger werden."

Bayer Leverkusen - Preußen Münster 2:2 (2:1)

Aufstellung Leverkusen: Özcan (46. Lomb) - Henrichs, Jedvaj, Wendell (72. Akkaynak) - Aranguiz, Frey, Bellarabi (77. Shala), Bednarczyk (46. Schreck) - Pohjanpalo, Alario, Kießling

Tore: 1:0 Alario (7.), 2:0 Alario (33.), 2:1 Warschewski (39.), 2:2 Akono (62.)

FC St. Gallen - FSV Mainz 05 1:2 (0:0)

Aufstellung Mainz: Zentner - Donati, Bell (46. Bussmann), Hack, Balogun (46. Bungert) - De Blasis, Klement, Holtmann, Baku - Quaison, Ujah (60. Kodro)

Tore: 0:1 Ujah (47.), 1:1 Babic (64.), 1:2 Kodro (76.)

VfB Stuttgart - Twente Enschede 2:1 (1:0)

Aufstellung Stuttgart:Zieler (46. Meyer) - Beck, Kaminski, Pavard (46. Baumgartl), Aogo (46. Insua) - Gentner (46. Ascacibar), Burnic (63. Mangala), Asano (63. Donis), Özcan (46. Sessa) - Akolo (46. Ailton), Gomez (46. Ginczek)

Tore: 1:0 Gomez (29.), 2:0 Ailton (85.), 2:1 Sambissa (90.)

Eintracht Frankfurt - Erzgebirge Aue 3:1 (0:0) - über 3x 45 Minuten

Aufstellung Frankfurt: Hradecky (90. Zimmermann) - Salcedo (90. Falette), Russ (90. Mascarell), Hasebe (90. Knothe), Willems (90. Stendera) - Fernandes (90. Chandler), Barkok (90. Jovic), Wolf (82. da Costa), Boateng (82. Gacinovic; 125. Kamada) - Rebic (46. Hrgota; 113. Fabian), Haller (90. Blum)

Tore: 1:0 Haller (52.), 2:0 Hrgota (66.), 3:0 Gacinovic (90.), 3:1 Maria (108.)

VfL Wolfsburg - Dynamo Dresden 2:1 (2:0)

Aufstellung Wolfsburg: Grün (46. Menzel) - Jung (46. Guilavogui), Verhaegh (65. William), Knoche (75. Bazoer), Tisserand (65. Uduokhai) - Arnold (65. Itter), Didavi (46. Malli), Hinds (65. Rexhbecaj), Stefaniak (65. Osimhen), Gerhardt (65. Ntep) - Dimata (65. Origi)

Tore: 1:0 Dimata (29.), 2:0 Verhaegh (45.+1, Elfmeter), 2:1 Hartmann (59.)

RB Leipzig - FK Dukla Prag 2:0 (1:0)

Aufstellung Leipzig: Gulacsi (46. Mvogo) - Bernardo (46. Konate), Orban (46. Ilsanker), Upamecano (46. Klostermann), Laimer (46. Bruma) - Demme (46. Schmitz), Keita (46. Kaiser), Abouchabaka (46. Augustin), Sabitzer (46. Ludewig) - Poulsen (46. Stierlin), Palacios (46. Kampl)

Tore: 1:0 Palacios (13.), 2:0 Bruma (70.)

Al-Ahly SC - Bayern München 0:6 (0:1)

Aufstellung Bayern (1. Halbzeit): Ulreich - Götze, Boateng, Friedl, Alaba - Tolisso, Rudy, James - Müller, Wagner, Ribery

Aufstellung Bayern (2. Halbzeit): Starke - Rafinha, Mai, Süle, Bernat - Dorsch, Martiez, Vidal - Robben, Tolisso, Coman

Tore: 0:1 Wagner (38.), 0:2 Tolisso (51.), 0:3 Robben (57.), 0:4 Coman (68.), 0:5 Dorsch (73.), 0:6 Süle (88.)

Für das Highlight der Partie sorgte Arjen Robben, der nach einem Eckball von Arturo Vidal sein Volley-Traumtor aus dem Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester United im Jahr 2010 kopierte.

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0)

Aufstellung BVB: Weidenfeller (46. Reimann) - Toljan (60. Durm), Sokratis (46. Toprak), Subotic, Guerreiro (11. Bartra) - Sahin (46. Weigl) - Dahoud (46. Isak), Kagawa, Sancho, Yarmolenko - Schürrle

Tore: 1:0 Isak (72.), 2:0 Kagawa (84.)

Rapahel Guerreiro musste bereits nach elf Minuten verletzt runter. Den Portugiesen plagten Oberschenkelprobleme, eine genauere Untersuchung folgt am Abend im Mannschaftshotel der Borussia.

Julian Weigl zum Sieg: "Wir haben 2:0 gewonnen - auch wenn noch nicht alles glatt gelaufen ist. Düsseldorf hat die Räume eng gemacht, da hatten wir dann etwas wenig Bewegung vorne. Das müssen wir noch optimieren."

Der H-Hotels Wintercup in Bielefeld (30 Minuten pro Halbzeit)

Die Halbfinals:

Arminia Bielefeld - Hannover 96 2:1 (0:1)

Aufstellung Hannover: Tschauner - Korb, Hübers, Sané, Albornoz - Klaus, Schwegler, Fossum, Karaman - Füllkrug, Bähre (47. Maina)

Tore: 0:1 Füllkrug (5.), 1:1 Weihrauch (34.), 2:1 Voglsammer (44.)

1. FC Köln - Hertha BSC 4:1 n.E. (0:0, 0:0)

Aufstellung Köln: Horn - Sörensen, Mere, Kusic, Hector - Lehmann, Özcan - Zoller, Risa, Klünter - Terodde

Aufstellung Hertha: Jarstein - Pekarik, Stark, Langkamp, Plattenhardt - Lustenberger, Darida - Esswein, Kalou, Lazaro - Selke

Spiel um Platz 3:

Hannover 96 - Hertha BSC 1:0 (1:0)

Aufstellung Hannover:

Aufstellung Hertha: Klinsmann - Haraguchi, Torunarigha, Skjelbred, Mittelstädt - Stocker, Friede, Duda, Leckie - Ibisevic, Schieber

Tor: 1:0 Maier (27.)

Das Finale:

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 0:1 (0:1)

Aufstellung Köln: Müller - Olkowski, Bisseck, Heintz, Rausch - Höger, Jojic, Clemens - Führich, Guirassy

Tor: 0:1 Jojic (8.),