Stimmen zum 19. Spieltag - Schürrle: "In der Mannschaft ist viel Unruhe"

NFL Sa 21.01. US-Kommentar gesucht? DAZN lässt dir die Wahl! Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Atletico Madrid -

Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City -

Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wed -

Cardiff Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna -

Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur

Der BVB kam auch gegen die Hertha nicht über ein Remis hinaus und könnte im Laufe des Spieltags in der Tabelle weiter an Boden verlieren. Das dominierende Thema war allerdings nicht die Tatsache, dass der BVB erneut spielerisch enttäuschte - sondern die Causa Aubameyang. Nach dem Spiel machte besonders Aubameyang-Backup Andre Schürrle seinem Ärger Luft.

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Dann machen wir das Tor und müssen eigentlich auch das zweite machen. Wir haben sehr viel investiert. Es war ein gutes Bundesligaspiel, wir sind zufrieden mit dem Punkt."

Peter Stöger (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Das war das erwartet schwere Spiel. In der ersten Halbzeit wollten wir die letzte Kette eigentlich aggressiver anlaufen, aber es war zu wenig Bewegung und auch zu wenig Raum durch Hertha. Das haben wir in der Pause klar angesprochen, danach haben wir die Dinge viel besser umgesetzt. Mit dem Punkt müssen wir jetzt leben."

... zum vermeintlichen Foul von Fabian Lustenberger an Andrij Yarmolenko: "Ich weiß nicht, was da schwierig ist. Er hat die Hände dran und reißt ihn um."

Davie Selke (Hertha BSC, Torschütze zum 1:0): "Bis zum Gegentreffer haben wir es sehr gut gemacht. Nach dem 1:1 hat Dortmund dann eine Menge Aufwand betrieben. Das 1:1 ist in Ordnung."

Ömer Toprak (Borussia Dortmund)...

... zum Spiel: "In der zweiten Halbzeit haben wir in den letzten 30 Minuten nur auf ein Tor gespielt. Dass es in der ersten Halbzeit kein super Spiel war, das ist klar."

... zu den Diskussionen um Pierre-Emerick Aubameyang: "Wir haben uns heute auf das Spiel konzentriert, alles Andere ist nicht unsere Sache."

Andre Schürrle (Borussia Dortmund)...

... zum Spiel: "Es ist sehr ärgerlich, wir hatten uns viel vorgenommen. Die erste Halbzeit war noch ein bisschen schläfrig. Dann sind wir erst aufgewacht, als wir das Gegentor bekommen haben. Wir hätten das Ding auch noch drehen können. Mit den letzten 30 Minuten können wir zufrieden sein, darauf können wir aufbauen."

... zu den Diskussionen um Pierre-Emerick Aubameyang: "Wir haben sehr viele Gespräche geführt auch in der Mannschaft. Das ist sehr ärgerlich, auch in der Mannschaft ist viel Unruhe. Wir bekommen alles mit und es wird viel gesprochen. Aber es wird wenig über Fußball gesprochen. Ich hoffe, dass bald Ruhe einkehrt."