Stimmen zum 18. Spieltag - Wagner: "Dachte, dass ich beginnen werde"

Nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern bei Bayer Leverkusen hat sich Sandro Wagner über seine Reservistenrolle geäußert. Trainer Jupp Heynckes erklärte, dass er den Alltag als Bundesliga-Trainer nicht genießen könne. Die Stimmen zum 18. Spieltag der Bundesliga (zusammengefasst von ZDF, Eurosport und Sky).

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Die Mannschaft hat über weite Strecken taktisch und von der Defensive her sehr gut gespielt. Nach dem 2:0 haben wir ein bisschen die Konzentration verloren und unnötige Ballverluste gehabt. Es ist aber einfach schwer, hier zu gewinnen. Leverkusen ist eine junge, talentierte Mannschaft, die heute auch sehr offensiv gespielt hat."

... die Reservistenrolle von Sandro Wagner: "Wenn ein neuer Spieler kommt, dann braucht er eine gewisse Integrationszeit, um die Abläufe und das System zu verstehen. Jeder dachte, dass er spielt, weil Lewandowski nicht dabei war. Aber ich ticke eben anders."

... die Zukunft von Franck Ribery: "Das hat Zeit und das weiß auch Franck. Heute war er ein Aktivposten."

... den Alltag: "Als Trainer ist man ist die ganze Woche mit Gegneranalyse, Trainingsvorbereitung und Gesprächen beschäftigt. Bundesliga-Fußball als Trainer kann man nicht genießen."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern München) vor dem Spiel über ...

... den aktuellen Kader und Anspruch des FC Bayern: "Wir haben erst einmal eine sehr gute Mannschaft mit großer Qualität. Ich bin damit sehr zufrieden. Wir werden ganz in Ruhe abwarten und im Frühjahr mit Arjen Robben und Franck Ribery über deren Zukunft sprechen. Wir wollen die Champions League gewinnen, das ist doch klar. Wann das möglich ist, das ist natürlich die Frage."

... seine persönlichen Bilanz nach der Hinrunde: "Es war ein sehr intensives erstes halbes Jahr. Wir sind nicht so gut in die Saison gestartet. Dann kam der Trainerwechsel, und ich war mittendrin. Es war turbulent, aber wir haben ganz gute Entscheidungen getroffen. Mit dem Trainer Jupp Heynckes ist auch für mich alles einfacher geworden. Die Mannschaft ist die Hauptaufgabe, sie brauchen optimale Bedingungen, um Höchstleistungen bringen zu können. Um das Drumherum konnte ich mich damals nicht so richtig kümmern. Jetzt kann ich mich auch um das NLZ und das Scouting kümmern, das macht jetzt richtig Spaß. Es ist ein Traumjob."

Sandro Wagner (FC Bayern) über ...

... seine Rolle als Ersatzspieler: "Ich habe gedacht, dass ich von Anfang an spielen werde, aber ich bin nie sauer und ein positiver Mensch. Reingekommen, Sieg - es gibt Schlimmeres."

... seinen Winter-Wechsel: "Es war immer mein Ziel zurückzukommen."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen) über ...

... das Spiel: "Für den Auftritt brauchen wir uns nicht zu schämen. Wir haben versucht zu attackieren, verteidigen vor dem 0:1 aber nicht gut. Dann kriegen wir mit einem Konter das 0:2, hätten danach aber sogar noch den Ausgleich schaffen können. Bayern war abgeklärter, der Sieg geht in Ordnung. Heute wäre trotzdem was möglich gewesen. Ich war mir sicher: Wenn wir den Ausgleich schaffen, gewinnen wir das Spiel vielleicht sogar noch."

... die mangelnde Chancenverwertung seines Teams: "Wichtg ist, dass wir die Chancen überhaupt haben. Das macht ja keiner mit Absicht. Wir müssen uns weiterentwickeln und noch konzentrierter die Abschlüsse finden."

Lars Bender (Kapitän Bayer Leverkusen): "Wir haben in dieser Saison eine andere Mentalität in die Truppe bekommen. Wir müssen noch mehr an uns glauben. Diese Mannschaft hat so viel Potenzial, das müssen wir 90 Minuten lang auf den Platz bringen. Man sieht aber auch, dass wir noch wachsen müssen. Das sind Spiele, an denen man wachsen kann."