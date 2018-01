Rasenfunk Schlusskonferenz zum 20. Spieltag: Positive Wurstigkeit

Premier League Di 30.01. Wagner vs. Klopp: Das "Freundschaftsspiel" Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! Primera División Celta Vigo -

Spieltag 20 steht in den Geschichtsbüchern und wieder ist im Registerverzeichnis "Trainerentlassung" ein Name dazu gekommen: Hannes Wolf darf nicht mehr versuchen, mit dem VfB Stuttgart die Klasse zu halten. Wie ist das zu bewerten? Welche Rolle spielt Reschke? Droht der Rückfall in alte Zeiten? Und was denkt Mario Gomez? Keine Frage bleibt unbeantwortet in der 159. Rasenfunk Schlusskonferenz.

Neben dem VfB Stuttgart legen wir auch einen Fokus auf den FC Augsburg, der nach einer Winterdiät mit schlankem Kader in die Rückrunde geht. Doch wohin soll der Blick eigentlich wandern? Auch das erörtern wir genau.

Außerdem Thema in dieser Schlusskonferenz: Die verfahrene Situation in Dortmund, ein Loblied auf den SC Freiburg, vorsichtiger Optimismus für den HSV und einige Fragezeichen, was Borussia Mönchengladbach und RaBa Leipzig angeht. Könnte also auch die Folge vom 14. Spieltag sein.

Aber können wir etwas für die Murmeltierhaftigkeit und der Liga?

Gäste dieser Ausgabe sind:

Benjamin Brumm (Südkurier Konstanz, @tragisches3eck)

Günter Klein (Chefreporter Sport Münchner Merkur, @guek62)

Wer den beiden nicht auf Twitter folgt, hat das Internet nie geliebt. Ernsthaft jetzt.

Ein großer Dank geht an die Rasenfunk Supporter High-Nie, Bastian, Rudi_Voeller und Daniel. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte: Hier gibt es alle Informationen.

Und so ging es durch den Spieltag:

00:03:28 | VfB - S04 0:2 - mit Schwerpunkt Stuttgart

00:37:41 | H96 - WOB 0:1

00:56:54 | LEV - M05 2:0

01:11:33 | SVW - BSC 0:0

01:29:47 | RaBa - HSV 1:1

01:40:00 | FC - FCA 1:1 - mit Schwerpunkt Augsburg

02:04:37 | BVB - SC 2:2

02:24:54 | FCB - TSG 5:2

02:33:38 | SGE - BMG 2:0