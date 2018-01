Lucas Alario erzielt seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga: Sieggarant in Teilzeit

League Cup Di 23.01. Die Entscheidung: Bristol-ManCity & Chelsea-Arsenal Copa del Rey Do 25.01. Derby mit Druck: Dreht Barca den Rückstand? Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Primera División Real Sociedad -

La Coruna Primera División Eibar -

Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Premier League Man United -

Huddersfield Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Premier League West Brom -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

Barcelona Premier League Liverpool -

Tottenham Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Serie A Lazio -

CFC Genoa

Lucas Alario ist Bayer Leverkusens Rekordtransfer. Noch ist der Argentinier Ergänzungsspieler im Team von Trainer Heiko Herrlich. Dabei ist Bayer mit Alario unschlagbar.

Natürlich stand Leon Bailey im Mittelpunkt nach dem 4:1-Sieg von Bayer Leverkusen bei 1899 Hoffenheim. Der Jamaikaner war einmal mehr der beste Leverkusener und Garant für den klaren Auswärtssieg bei einer der heimstärksten Mannschaften der Bundesliga.

Ganz nebenbei machte auch Lucas Alario mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam. Der Argentinier gehört bei Herrlichs Personalauswahl immer zu den Härtefällen. Mit 24 Millionen Euro Ablöse ist Alario der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte, er sollte die Probleme im Abschluss lösen, die Bayer in der vergangenen Saison plagten.

Aber je nach Formation ist nur Platz für einen Stürmer und hier hat Kevin Volland aktuell die Nase vorn. Der deutsche Nationalspieler hat in dieser Saison den nächsten Schritt bei Bayer gemacht und schon zehn Tore erzielt, Alario hält nach seinen beiden Treffern in Sinsheim bei fünf.

Alario: Lauffreudig, aber wenig am Ball

In Sinsheim schickte Herrlich seine Mannschaft aber in einem 4-4-2 auf den Platz und hatte somit auch eine Position frei für den 25-jährigen Stürmer. Sein Doppelpack gegen Hoffenheim war der erste eines Argentiniers in der Bundesliga seit Pablo de Blasis, der im September 2016 ebenfalls gegen die TSG doppelt einnetzte.

Alario war bis zu seinen Treffern eher unauffällig, er ist eher der Typ klassischer Mittelstürmer und nicht ganz so beweglich wie Volland. Mit 36 hatte er am Ende die wenigsten Ballaktionen aller Leverkusener Startelfspieler, aber er knipste. Einmal mit rechts, einmal mit links.

Außerdem zeigte er auch in diesem Spiel, dass er sich für Teamarbeit nicht zu schade ist. 12,54 Kilometer spulte Alario ab, nur Volland, Charles Aranguiz, Julian Baumgartlinger und Hoffenheims Dennis Geiger liefen mehr.

Leverkusen mit Alario in der Startelf unbesiegt

Da Alario erst spät zur Mannschaft stieß, weil sich der Transfer von River Plate nach Leverkusen als ziemlich kompliziert herausstellte, war nicht zu erwarten, dass er ohne klassische Vorbereitung sofort in seiner ersten Saison durchstarten würde.

Bei Alario gelten also mildernde Umstände, zumal sich Südamerikaner immer erst an den Fußball in Europa gewöhnen müssen, wobei das in Leverkusen oft erstaunlich schnell geht. Fünf Treffer in 750 gespielten Bundesligaminuten sind daher keine schlechte Bilanz.

Ebenfalls ausgezeichnet liest sich eine andere Statistik: Mit Alario in der Startelf ist die Werkself in Pflichtspielen noch unbesiegt (6 Siege, 3 Remis). Vielleicht lässt Herrlich den Argentinier in der Rückrunde öfter von Beginn an stürmen.