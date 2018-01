HSV-Sportchef Todt vermeidet Bekenntnis - muss Gisdol am Sonntag gehen?

A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna -

Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Premier League Man United -

Huddersfield Serie A Inter Mailand -

Crotone Premier League West Brom -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed)

Nach der Pleite im Krisenduell gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln hat Hamburgs Sportchef Jens Todt einen Abgang von Trainer Markus Gisdol nicht ausgeschlossen. Der Coach selbst würde gerne beim HSV weitermachen - eine Entscheidung des Vorstands gegen Gisdol soll aber wahrscheinlicher sein.

"Wir müssen das Spiel erstmal verdauen", sagte Todt gegenüber Sky auf die Frage, wie es mit Trainer Gisdol weitergehen wird. Man werde beim HSV alles in Ruhe analysieren, allerdings stellte der Sportchef auch klar: "Ich kann nicht ausschließen, dass er geht."

Nach einem ersten Krisengipfel in den Stunden nach dem Spiel gegen Köln soll es schon am Sonntagmorgen erneut zu einem Vorstandstreffen kommen, dessen Ergebnis noch vor dem Auslaufen der Mannschaft um 10 Uhr verkündet werden soll. Das Hamburger Abendblatt zitierte Todt am frühen Abend mit den Worten: "Ich bin auf alle Szenarien vorbereitet."

Laut kicker gilt es als nahezu sicher, dass sich der Vorstand dabei gegen Gisdol entscheiden und den Trainer vor die Tür setzen wird.

Markus Gisdol will beim Hamburger SV weitermachen

Gisdol hatte den HSV im September 2016 als Nachfolger von Bruno Labbadia übernommen und die Rothosen in der Folge am letzten Spieltag zum Klassenerhalt geführt. Als eine "vom ersten Tag an schwierige und intensive Zeit" bezeichnete Gisdol nach Abpfiff selbst seine Anstellung beim HSV.

Dennoch will der 48-Jährige als Trainer bei den Hanseaten weitermachen. "Ich hoffe es!", sagte Gisdol auf die Frage, ob er denke, dass er Trainer beim Hamburger SV bleibt. "Mehr kann ich nicht dazu sagen."