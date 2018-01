BVB-News zu Gerüchten und Personal: Was passiert mit Aubameyang?

League Cup Di 23.01. Die Entscheidung: Bristol-ManCity & Chelsea-Arsenal Copa del Rey Do 25.01. Derby mit Druck: Dreht Barca den Rückstand? Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Primera División Real Sociedad -

La Coruna Primera División Eibar -

Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Premier League Man United -

Huddersfield Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Premier League West Brom -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

Barcelona Premier League Liverpool -

Tottenham Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon

Borussia Dortmund kam am Freitag gegen die Hertha aus Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. Abseits des Platzes dreht sich alles um den möglichen Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang, der gegen Berlin aufgrund von mangelndem Engagement nicht im Kader stand. SPOX hat alle News zum BVB vom heutigen Tag.

Borussia Dortmund: Die Personalsorgen des BVB

Borussia Dortmund bleibt weiterhin eines der verletzungsgebeutelten Teams der Liga. Das Lazarett des BVB umfasst neben den Langzeitverletzten Sebastian Rode, Maximilian Phillip, Jacob Bruun Larsen auch die Linksverteidiger Marcel Schmelzer und Raphael Guerreiro.

Desweiteren fiel Erik Durm aufgrund seines Außenbandrisses im Sprunggelenk für das Spiel gegen die Hertha aus. Die Rückkehr von Durm und Guerreiro ist noch nicht terminiert, doch wenigstens bei Marco Reus gibt Fortschritte zu vermelden: der Linksaußen wird wohl am 10. Februar wieder einsatzbereit sein.

BVB: Was passiert mit Aubameyang?

Das größte Fragezeichen steht in Dortmund hinter der Zukunft von Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang. Ein Wechsel des Gabuners in Richtung London scheint so gut wie sicher.

Eine Arsenal-Delegation um den ehemaligen Transferverantwortlichen des BVB, Sven Mislintat, soll laut Goal-Informationen in Dortmund eingetroffen sein, um Verhandlungen zu führen.

BVB: Kommt Olivier Giroud von Arsenal im Gegenzug?

Ein Teil der Verhandlungen könnte auch der französische Stürmer Olivier Giroud sein. Wie der kicker berichtet, werden die Gunners Giroud für den Rest der Saison zum BVB schicken, falls sich Aubameyang das Trikot des englischen Traditionsklubs überstreift.

Der Knackpunkt des Pokers zwischen Arsenal und Dortmund soll die Ablösesumme sein. Der BVB fordert für Aubameyang eine Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro, während die Gunners nur bereit sind, 50 Millionen Euro plus etwaige Boni zu zahlen.

Olivier Giroud: Die Statistiken des Stürmers für die Gunners

In der Premier League ist Olivier Giroud durchschnittlich alle 112 Minuten an einem Tor beteiligt. In der Champions League sogar alle 103 Minuten. Seine wohl schönste Premier-League-Bude könnt ihr euch hier anschauen.

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Premier League 179 73 27 FA Cup 23 13 6 Champions League 29 12 6 Europa League 6 3 -

BVB: Zwei Interessenten für Andre Schürrle?

Neben Aubameyang könnte auch Andre Schürrle die Dortmunder verlassen. Die DailyMail berichtet, dass der BVB an einem Leihgeschäft für Schürrle bis zum Ende der Saison interessiert sei. Desweiteren berichtet das englische Blatt, dass wohl sowohl Stoke City als auch Newcastle United als Abnehmer in Frage kämen.

Vorher galten Inter, Fenerbahce sowie die Bundesligisten vom Hamburger SV und dem VfB Stuttgart als potenzielle Abnehmer.