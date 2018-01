BVB-News: Gerüchte, Personal und Transfers von Borussia Dortmund

NFL Sa 06.01. Erlebe sämtliche Playoff-Games der NFL auf DAZN! NCAA College Football Di 09.01. National Championship:Wer beerbt Deshaun Watson? A-League Melbourne City -

Der BVB verweilt derzeit im Trainingslager in Andalusien. SPOX verschafft einen Überblick zu den Personal-Updates und den neuesten Transfer-Gerüchten.

BVB: Die personelle Situation der Dortmunder

Am Freitag teilten die Borussen mit, dass mit Roman Bürki und Christian Pulisic gleich zwei Spieler mit dem Training aussetzen müssen.

Während der Keeper eine Erkältung hat, hat der Youngster einen Schlag aufs Schienbein abbekommen. Marcel Schmelzer droht sogar länger auszufallen. Der Kapitän hat sich eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen und muss "noch einige Tage" pausieren. "Es stehen in den nächsten Tagen Behandlungen an. In Dortmund schauen wir dann genau", sagte Schmelzer am Freitag.

Auch Pierre-Emerick Aubameyang ist nicht beim Training dabei, der Stürmer wird erst am Freitagabend in Marbella erwartet.

Neues Mitglied im Trainerteam

Mit dabei im Trainingslager ist auch Werner Zöchling. Der 67-jährige Soziologe arbeitete bereits in Wien und Köln mit Peter Stöger zusammen und soll als Teamentwickler unterstützen.

"Es geht darum, den Gemeinschafts- und Gruppengedanken umzusetzen und Ziele zu setzen, was wir in dieser Saison noch erreichen wollen", wird Stöger von der Bild zitiert.

BVB an 17-jährigem Engländer dran?

Wie die Sun erfahren haben will, ist Dortmund an den Diensten von Keith Asare von Nottingham Forest interessiert. Einem Bericht zufolge ist der BVB damit aber nicht alleine: Auch Monaco soll sich bereits mit dem offensiven Mittelfeldspieler beschäftigen.

BVB: Immer wieder Gerüchte um Mkhitaryan

In den letzten Wochen dominierte Henrikh Mkhitaryan die Newslage beim BVB. Angeblich denken die Dortmunder ernsthaft darüber nach, den Armenier von Manchester United zurückzuholen.



