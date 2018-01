Borussia Dortmund in der Vorbereitung: Spieler und BVB-Testspiele im Überblick

Copa del Rey Live Numancia -

Die Hinrunde verlief beim BVB alles andere als gewünscht. Trainer Peter Bosz wurde entlassen, neuer Chefcoach ist nun Peter Stöger. In der Winterpause bereitet sich Borussia Dortmund in Marbella im Trainingslager auf die Rückrunde vor. Hier findet ihr alle Infos zu den mitgereisten Spielern und den bevorstehenden Testspielen.



Der BVB bezieht in diesem Jahr sein Trainingslager an der andalusischen Sonnenküste Spaniens in Marbella. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke war bereits vor dem Abflug positiv gestimmt - auch aufgrund der Rückkehr einiger Spieler: "Ich habe positive Erwartungen, weil wir wieder eine Reihe mehr Spieler dabei haben", sagte Watzke.

Der BVB reiste am 3. Januar Richtung Spanien und wird sich dort sechs Tage lang auf die Rückrunde vorbereiten. Unter anderem nahmen Mario Götze und Marco Reus im Flieger nach Spanien Platz.

Stöger soll die Mannschaft besser kennenlernen

Nach zwischenzeitlich acht Bundesliga-Partien ohne Sieg trennte man sich kurz vor Ende der Hinrunde von Trainer Peter Bosz und verpflichtete Peter Stöger. Dieser soll die Zeit im Trainingslager nutzen, um die Mannschaft besser kennen zu lernen.

"Es ist wichtig, dass der neue Trainer Peter Stöger jetzt die Möglichkeit hat, die Mannschaft näher kennenzulernen und richtige Trainingseinheiten machen zu können", kommentierte Watzke hoffnungsvoll.

Rückkehr von Reus und Götze

Auch die Nachricht, dass Mario Götze und Marco Reus mit nach Marbella flogen, macht Hoffnung für die Rückrunde. Reus absolvierte sein letztes Spiel in der vergangenen Saison beim DFB-Pokal-Finale. Seine Rückkehr auf den Rasen ist für Februar geplant.

Zudem flogen auch Lukasz Piszczek und Gonzalo Castro mit ins Trainingslager, die der Borussia zuvor verletzt fehlten.

Aubameyang noch nicht in Marbella

Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang hingegen wird den Dortmundern in den ersten beiden Tagen in Marbella fehlen. Am Donnerstagabend wird er bei der Preisverleihung zum afrikanischen Fußballer des Jahres dabei sein und erst am Freitag nachreisen. Für Trainer Stöger ist das kein Problem: "Wenn Europas beste Fußballer gekürt werden, sind sie bei der Feier auch dabei. Deshalb ist das kein Problem", sagte er.

Dortmunds Testspiele in der Vorbereitung

Ob das Trainingslager seine Wirkung zeigt, wird man schon bei den BVB-Testspielen während des Aufenthalts in Spanien sehen. Am 6. Januar geht es gegen Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Zwei Tage später testet man zum Abschluss gegen Belgiens Pokalsieger SV Zulte Waregem.

Datum Heim Auswärts Sa, 6.1.2018, 17 Uhr Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf Mo, 8.1.2018, 16 Uhr Borussia Dortmund SV Zulte Waregem

Rückrunden-Auftakt des BVB

Am 18. Spieltag der Bundesliga trifft der BVB auf den Tabellenzwölften VfL Wolfsburg. Das Spiel könnt ihr am 14. Januar ab 18 Uhr im LIVETICKER auf SPOX verfolgen.