BVB: Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Serie A Live Sassuolo -

Atalanta Primera División Live Malaga -

Girona Ligue 1 Live Angers -

Amiens Ligue 1 Live Guingamp -

Nantes Ligue 1 Live Metz -

Nizza Ligue 1 Live St. Etienne -

Caen Ligue 1 Live Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Serie A SPAL -

Inter Mailand Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Straßburg Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux -

Lyon First Division A Lüttich -

Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Superliga Huracan -

River Plate Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Cup Konyaspor -

Galatasaray Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Eredivisie Roda – Ajax Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas

Marc Bartra hat scheinbar auch das Interesse der beiden Manchester-Klubs auf sich gezogen. Außerdem äußert sich Ex-Torjäger Stephane Chapuisat zur Causa Aubameyang. Hier findet ihr alle aktuellen News und Gerüchte rund um den BVB.

Marc Bartra bei Manchester-Klubs im Fokus?

Laut spanischen Medienberichten zeigen sowohl Manchester United als auch Manchester City Interesse an Dortmunds Marc Bartra.

Der Abwehrspieler kam unter Peter Stöger bislang nur zu einem Einsatz im DFB-Pokal und gilt als möglicher Wechselkandidat, auch Betis Sevilla und Juventus Turin werden mit dem Spanier in Verbindung gebracht.

Die Analusier sollen laut der Funke Mediengruppe allerdings noch kein Angebot für Bartra unterbreitet haben und hoffen darauf Bartra zu deutlich reduzierten Vertragskonditionen verpflichten zu können.

Aubameyang riet Subotic zu Saint-Etienne-Wechsel

Nach seinem Wechsel zur AS Saint-Etienne hat Neven Subotic verraten, dass ihm sein ehemaliger Mannschaftskollege Pierre-Emerick Aubameyang zu dem Transfer geraten habe.

"Er sagte mir, dass du dich in diesem Klub wie in einer Familie fühlst. Dies hilft einem als Fußballer, sein Bestes zu geben", wird der Serbe in einer Twitter-Mittelung des Vereins zitiert.

Chapuisat ordnet Causa Aubameyang ein

In der Causa um Pierre-Emerick Aubameyang haben sich nun auch Ex-BVB-Torjäger Stephane Chapuisat zu Wort gemeldet.

Mit gemischten Gefühlen betrachtet der Schweizer die Diskussion um den Torjäger. "Solange er den Unterschied auf dem Platz bringt, ist das in Ordnung", ordnet Chapuisat die Lage gegenüber Fußball Bild ein, "aber natürlich ist es heikel."

Aubameyangs Ligastatistiken beim BVB