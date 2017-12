Zorc spricht über die Zukunft von Reus

Premier League Brighton -

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc wünscht sich eine Vertragsverlängerung von Marco Reus. Der 28-jährige Flügelstürmer steht beim BVB noch bis 2019 unter Vertrag.

"Marco ist einer von uns. Ich würde ihn sehr gern länger im BVB-Trikot sehen", sagte Zorc der Welt am Sonntag. In der Vergangenheit wurde Reus immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht.

Nach seinem Kreuzbandriss beim DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:1) arbeitet Reus derzeit an seinem Comeback, angepeilt ist seine Rückkehr für März. Sein Ziel ist die Teilnahme an der WM in Russland.

"Es ist mehr als verständlich, dass er so schnell wie möglich wieder spielen will. Speziell nachdem er die WM 2014 als auch die EM 2016 verpasst hat. Aber er hat genügend Zeit, sich dafür in Form zu bringen", sagte Zorc.