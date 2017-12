Stuttgart-Boss: "Bin überzeugt, dass Hannes Wolf der richtige Trainer für den VfB ist"

NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz Coppa Italia AC Mailand -

Inter Mailand Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts -

Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai Premier League Crystal Palace -

Arsenal Indian Super League Mumbai City -

Delhi Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston A-League FC Sydney -

Perth Serie A Florenz – AC Mailand Premiership Celtic -

Rangers Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Premier League Liverpool -

Leicester Championship Barnsley -

Reading Serie A Inter Mailand – Lazio Premier League Man United -

Southampton Championship Bristol City -

Wolverhampton Premier League Chelsea -

Stoke (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Coppa Italia Neapel -

Atalanta Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atlético Madrid Coppa Italia Juventus -

FC Turin Premier League Arsenal -

Chelsea Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Primeira Liga Benfica -

Sporting Indian Super League Kerala -

Pune Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Premier League Tottenham -

West Ham Serie A Chievo Verona -

Udinese Serie A Florenz -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Bologna Primera División Atletico Madrid -

Getafe Coupe de France Toulouse -

Nizza Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Lazio Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A Genua -

Sassuolo Primera División Valencia -

Girona Serie A AS Rom -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis Serie A Cagliari -

Juventus Coupe de France Nancy -

Lyon Primera División Leganes -

Real Sociedad Coupe de France Marseille -

Valenciennes Primera División FC Barcelona -

Levante Primera División Villarreal -

Deportivo Primera División Bilbao -

Alaves Primera División Celta Vigo -

Real Madrid Coupe de France Rennes -

PSG A-League Brisbane -

Sydney Primera División Malaga -

Espanyol Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Copa del Rey Valencia -

Trotz der Negativserie von fünf Pflichtspielniederlagen in Folge hat Präsident Wolfgang Dietrich vom VfB Stuttgart Trainer Hannes Wolf sein Vertrauen ausgesprochen.

"Ich bin davon überzeugt, dass Hannes Wolf der richtige Trainer für den VfB Stuttgart ist", sagte Dietrich der Fußball-Bild am Mittwoch: "Er hat in der Vergangenheit mit seinem Trainerteam schon einige schwierige Situationen gemeistert und er wird auch dieses Mal wieder an den richtigen Stellschrauben drehen."

In der Bundesliga trennen den Aufsteiger nach der Niederlage gegen Rekordmeister Bayern München (0:1) nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz, dazu kam zum Hinrundenabschluss das Aus im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05 trotz Führung (1:3). Angst vor dem direkten Wiederabstieg hat der VfB-Boss aber nicht.

"Wir werden auch in so einer Phase Ruhe bewahren und dürfen wegen den jüngsten Ergebnissen nicht alles schlechtreden", sagte Dietrich: "Von Angst habe ich mich noch nie leiten lassen. Auf der einen Seite haben wir im Jahr 2017 elf sehr gute Monate gehabt. Auf der anderen Seite ärgere ich mich ebenso wie unsere Fans und Mitglieder, wenn man, wie beim Mainz-Spiel, das Gefühl hat, dass nicht alle alles gegeben haben."