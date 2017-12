West Ham beordert Oxford aus Gladbach zurück - Borussia weiterhin interessiert

NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz Serie A Crotone -

Borussia Mönchengladbach muss das englische Verteidiger-Talent Reece Oxford (19) vorzeitig ziehen lassen. Premier-League-Klub West Ham United zog am Freitag eine entsprechende Klausel, um die ursprünglich auf ein Jahr angelegte Leihe vorzeitig zu beenden.



Die Borussia will den 19-Jährigen allerdings weiterhin fest unter Vertrag nehmen. "Wir sind heute Morgen informiert worden, dass sie die Klausel ziehen und ihn zurückholen", sagte Sportdirektor Max Eberl: "Wir sind aber weiter mit West Ham im Gespräch mit dem Ziel, Reece Oxford dauerhaft zu verpflichten. Das entspricht auch dem Wunsch des Spielers, der sehr gerne bei Borussia bleiben möchte."

Zuvor hatte Hammers-Teammanager David Moyes auf der Pressekonferenz des Londoner Klubs Oxfords Rückkehr verkündet. "Ich habe ihn gerade erst getroffen, aber ich weiß, dass man hier eine hohe Meinung von ihm hat. Wir werden mit ihm arbeiten", sagte der 54-Jährige.

Schon zuletzt hatte die Borussia ihr Interesse an einem Kauf des Talents hinterlegt, auch Ligarivale RB Leipzig soll in den Poker eingestiegen sein. Nach Anlaufschwierigkeiten erhielt Oxford in den letzten drei Pflichtspielen vor der Winterpause von Beginn an das Vertrauen von Gladbach-Trainer Dieter Hecking.