VfB Stuttgart: Vertragsverlängerungen mit Benjamin Pavard und Matthias Zimmmermann

La Liga Sa 13:00 El Clasico auf DAZN:

Real Madrid vs. Barcelona Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

CFC Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

FC Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts – Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai Premier League Crystal Palace -

Arsenal Indian Super League Mumbai City -

Delhi Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston A-League FC Sydney -

Perth Serie A Florenz – AC Mailand Premiership Celtic -

Rangers Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Premier League Liverpool -

Leicester Championship Barnsley -

Reading Serie A Inter Mailand – Lazio Rom Premier League Man United -

Southampton Championship Bristol City -

Wolverhampton Premier League Chelsea -

Stoke Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED)

Der VfB Stuttgart hat am Mittwoch die Verträge mit dem französischen Nationalspieler Benjamin Pavard und mit Matthias Zimmermann vorzeitig verlängert. Der 21-jährige Pavard wurde um ein weiteres Jahr bis 2021 an die Schwaben gebunden, der vier Jahre ältere Zimmermann bleibt eine weitere Saison bis 2019 beim VfB.

Pavard stand in dieser Spielzeit bisher in jeder der 17 Begegnungen der Hinrunde auf dem Platz (ein Tor) und verpasste keine einzige Spielminute. "Der VfB ist ein großer Verein, bei dem ich mich weiterentwickeln möchte", sagte Pavard. Sportvorstand Michael Reschke sagte am Mittwoch über den Franzosen: "Er ist ein Spieler, der auf dem Weg ist, international Karriere zu machen. Es ist sehr realistisch, dass er mit Frankreich zur WM fährt."

Zimmermann arbeitet derzeit an seinem Comeback, nachdem er Ende August einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten hatte. "Es ist ein großer Vertrauensbeweis, dass die Verantwortlichen den Vertrag trotz meiner schweren Verletzung verlängert haben. Dieses Vertrauen möchte ich so schnell wie möglich auf dem Platz zurückgeben", betonte Zimmermann.

Angesprochen auf den Transfer von Stürmer Simon Terodde zum 1. FC Köln und einer möglichen Stärkung des Bundesliga-Tabellenschlusslichts meinte Reschke: "Wenn Köln uns noch abfängt, steigen wir ab. Das wird nicht passieren."

Der VfB ist auf der Suche nach neuen Spielern, der zuletzt gehandelte Torjäger Cenk Tosun von Besiktas Istanbul spielt allerdings keine Rolle mehr. "Tosun ist vom Gehalt und von der Ablöse unrealistisch", sagte Reschke. Nach kicker-Informationen haben die Schwaben derzeit Guido Carrillo (26) ins Visier genommen. Der Argentinier spielt beim französischen Erstligisten AS Monaco.