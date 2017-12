Transfergerücht: VfB Stuttgart an Cenk Tosun interessiert – Cedric Teuchert kein Thema mehr

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Bundesliga Mi Jetzt FCB - KÖL: Alle Highlights vom Mittwoch Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga Porto -

Maritimo League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premiership Hearts – Hibernian

Der VfB Stuttgart sieht sich offenbar nach einer Verstärkung für die Offensive um. Wie der kicker berichtet, ist dabei Stürmer Cenk Tosun von Besiktas in den Fokus der Schwaben gerückt. Nürnbergs Cedric Teuchert soll dagegen kein Thema mehr beim Aufsteiger sein.

Der ehemalige Frankfurt-Profi Tosun spielt eine beindruckende Saison in der Türkei und stände einem Wechsel zurück in die Bundesliga nicht abgeneigt gegenüber.

Für den Champions-League-Achtelfinal-Gegner des FC Bayern erzielte 26-Jährige bisher wettbewerbsübergreifend zwölf Treffer in 21 Spielen und war mit sechs Torbeteiligungen maßgeblich am Gruppensieg in der Königsklasse verantwortlich.

Tosun soll zehn Millionen Euro Ablöse kosten

Tosun ist im noch bis 2019 an die Adlerträger gebunden und soll rund zehn Millionen Euro Ablöse kosten. Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde könnte den VfB hingegen im Januar bereits wieder verlassen.

Dagegen steht offenbar Teuchert nicht mehr auf Hannes Wolfs Wunschzettel. Das Nürnberger Eigengewächs sieht sich selbst als hängende Spitze, da die Stuttgarter jedoch auf der Suche nach einem Mittelstürmer sind, soll der VfB von einer Verpflichtung des 20-Jährigen absehen.

Teucherts Vertrag am Valznerweiher läuft zum Saisonende aus. Da die Vertragsverhandlungen auf Eis zu liegen scheinen, hätte der Club im Januar letztmals die Chance eine Ablöse für den deutschen U21-Nationalspieler einzustreichen, der in dieser Saison bereits sechs Tore in 15 Spielen für den Tabellenzweiten der 2. Bundesliga schoss.