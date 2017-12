Freiburger Nils Petersen schiebt Wechselgerüchte beiseite

Ligue 1 Live Caen -

Torjäger Nils Petersen vom SC Freiburg hat die zuletzt aufgekommenen Wechselgerüchte um seine Person zurückgewiesen. "Ich habe bis jetzt mit keinem gesprochen", sagte der 29-Jährige nach dem 3:3 (1:1) zum Hinrunden-Abschluss beim FC Augsburg, zu dem er zwei Treffer beisteuerte.

Petersen, dessen Vertrag im Breisgau bis 2019 läuft, war zuletzt als "Backup" für Robert Lewandowski bei seinem früheren Klub Bayern München im Gespräch. Der Rekordmeister ist für diese Position in schwierigen Verhandlungen mit 1899 Hoffenheim um Nationalspieler Sandro Wagner.

Dass sich die Bayern als Ersatz für den Ersatz Petersen holen könnten, schloss dieser aus. "Ich gehe am 2. Januar mit Freiburg ganz normal nach Spanien", sagte er. Im dortigen Örtchen Sotogrande im Süden des Landes schlägt der SC vom 2. bis 8. Januar sein Trainingslager auf.

Petersen hat in den vergangenen drei Bundesliga-Spielen sechs Tore erzielt. Einen solchen lauf habe er "vielleicht in der Jugend" mal gehabt, sagte er. Insgesamt kommt er in 15 Hinrunden-Begegnungen auf acht Treffer, in 19 Pflichtspielen sind es elf. "Momentan ist das Spiel auf mich zugeschnitten, ich bin ein dankbarer Abnehmer", sagte er.