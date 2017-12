Paul-Georges Ntep vom VfL Wolfsburg will zurück nach Frankreich

Serie A Live Inter Mailand -

Der französische Angreifer Paul-Georges Ntep will den VfL Wolfsburg offenbar nach einem Jahr schon wieder verlassen. "Ich habe hier zwei Trainerwechsel erlebt. Der Verein sucht nach Stabilität. Ich auch", wird der 25-Jährige von der französischen Sporttageszeitung L'Equipe zitiert.



Laut dem Blatt strebt der Außenstürmer eine Rückkehr in der Wintertransferperiode in die Ligue 1 an.

Interessiert an dem zweimaligen Nationalspieler sind demnach das von Lucien Favre trainierte OGC Nizza, AS Saint-Etienne und Girondins Bordeaux.

Im Raum soll eine Leihe mit anschließender Transferoption stehen. Ntep, der vor Jahresfrist für fünf Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes nach Wolfsburg gewechselt war, besitzt in der Autostadt noch einen Vertrag bis 2021.

"Grundsätzlich wollen wir keine Spieler abgeben", hatte VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe zuletzt erklärt.

Auch wegen wiederholt auftretender muskulärer Problemen kam Ntep in der laufenden Saison allerdings nur zu sieben Pflichtspieleinsätzen.