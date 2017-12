Lukas Podolski will zurück nach Köln - und glaubt an ein Wunder

NBA So 01:30 Mavs @ Hawks:

Nowitzki vs. Schröder Serie A Live CFC Genua -

Benevento Serie A Live Neapel -

Sampdoria Serie A Live Sassuolo -

Inter Mailand Serie A Live SPAL -

FC Turin Serie A Live Udinese -

Hellas Verona Premier League Live Man City -

Bournemouth Championship Live Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Live Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Coppa Italia Lazio -

Florenz Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Coppa Italia AC Mailand -

Inter Mailand Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts -

Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai Premier League Crystal Palace -

Arsenal Indian Super League Mumbai City -

Delhi Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston A-League FC Sydney -

Perth Serie A Florenz – AC Mailand Premiership Celtic -

Rangers Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Premier League Liverpool -

Leicester Championship Barnsley -

Reading Serie A Inter Mailand – Lazio Premier League Man United -

Southampton Championship Bristol City -

Wolverhampton Premier League Chelsea -

Stoke (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Coppa Italia Neapel -

Atalanta Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atlético Madrid Coppa Italia Juventus -

FC Turin Premier League Arsenal -

Chelsea Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Primeira Liga Benfica -

Sporting Indian Super League Kerala -

Pune Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Premier League Tottenham -

West Ham Serie A Chievo Verona -

Udinese Serie A Florenz -

Inter Mailand

Lukas Podolski träumt weiter von einem dritten Engagement bei seinem Heimatklub 1. FC Köln. "Es gibt genug spannende Aufgaben. Vielleicht im Jugendbereich. Ich würde dem FC gern helfen, bekannter zu werden, internationaler", sagte der 32-Jährige dem Kölner Stadt-Anzeiger.



Selbst eine Rückkehr als Spieler schließt der Angreifer des japanischen Erstligisten Vissel Kobe nicht aus: "Keine Ahnung, was ich da für eine Prozentzahl aufrufen soll. Ich lasse das offen, weil ich es am Ende ja auch nicht allein entscheide." Podolski hatte in der Jugend und von 2003 bis 2006 sowie von 2009 bis 2012 als Profi in der Domstadt gespielt.

Trotz der katastrophalen Hinrunde mit nur sechs Punkten träumt Podolski noch von Kölner Klassenerhalt. "Ich habe noch Hoffnung! Wirklich", sagte er im Express-Interview: "Für mich sind wir noch nicht abgestiegen. Ich glaube noch an so ein Wunder."