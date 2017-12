Kein Weihnachtsspeck in Hannover: Breitenreiter denkt nur an den Klassenerhalt

NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston A-League FC Sydney -

Perth Serie A Florenz -

AC Mailand Premiership Celtic -

Rangers Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Premier League Liverpool -

Leicester Championship Barnsley -

Reading Serie A Inter Mailand -

Lazio Premier League Man United -

Southampton Championship Bristol City -

Wolverhampton Premier League Chelsea -

Stoke (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Coppa Italia Neapel -

Atalanta Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atletico Madrid Coppa Italia Juventus -

FC Turin Premier League Arsenal -

Chelsea Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Primeira Liga Benfica -

Sporting Indian Super League Kerala -

Pune Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Premier League Tottenham -

West Ham Serie A Chievo Verona -

Udinese Serie A Florenz -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Bologna Primera División Atletico Madrid -

Getafe Coupe de France Toulouse -

Nizza Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Lazio Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A CFC Genua -

Sassuolo Primera División Valencia -

Girona Serie A AS Rom -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis Serie A Cagliari -

Juventus Coupe de France Nancy -

Lyon Primera División Leganes -

Real Sociedad Coupe de France Marseille -

Valenciennes Primera División FC Barcelona -

Levante Primera División Villarreal -

La Coruna Primera División Bilbao -

Alaves Primeira Liga Sporting -

Maritimo Primera División Celta Vigo -

Real Madrid Coupe de France Rennes -

PSG Primeira Liga Porto -

Setubal A-League Brisbane -

FC Sydney Primera División Malaga -

Espanyol Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo

Für Trainer Andre Breitenreiter (44) von Hannover 96 zählt zum Start in die Vorbereitung auf die Rückrunde weiter nur der Klassenerhalt. Er wolle den "Lauf weiter nutzen, weiter fleißig punkten, damit wir schnellstmöglich unser Ziel erreichen", sagte Breitenreiter, nachdem er seine Profis am Freitag wieder zum Training gebeten hatte.

Hannover, Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg starteten als erste Teams nach Weihnachten wieder mit dem Training.

Seine Spieler haben über die Feiertage offenbar nicht zu sehr geschlemmt, berichtete Breitenreiter. Das Gewicht der Profis wurde überprüft und "habe gestimmt", der ein oder andere Profi habe "sogar abgenommen", sagte er. Breitenreiter gönnte seinen Spielern nach der starken Hinrunde nur elf Tage Ruhe, rund 300 Fans verfolgten die Einheit am Freitag. Ein Trainingslager im Süden absolviert Hannover nicht.

Der Aufsteiger aus Niedersachsen, mit 23 Punkten auf Platz elf der Tabelle, will sich in der anstehenden Transferperiode noch einmal verstärken: Ein Verteidiger und ein Angreifer sollen kommen. Für die Abwehr gilt der Kroate Josip Elez (HNK Rijeka) als heißer Kandidat. "Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen umzusetzen ist", sagte Breitenreiter.

Jonathas fehlt als einziger Profi zum Trainingsauftakt

Als einziger 96-Profi fehlte am Freitag Jonathas. Der Stürmer weilt weiter in seiner Heimat Brasilien, wo der 28-Jährige nach seinem Sehnenteilriss im linken Oberschenkel die Reha absolviert. Anfang Januar soll er nach Hannover zurückkehren, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Bis zum Rückrundenstart gegen Mainz 05 am 13. Januar nimmt 96 noch am Wintercup in Bielefeld (6. Januar), drei Tage später ist ein Test gegen den SC Paderborn geplant.