Fröhlich: "Video-Assistent absoluter Mehrwert"

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN First Division A Live Zulte-Waregem -

Gent Primera División Live Las Palmas -

Real Betis Serie A Live Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Live Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

CSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior A-League Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast United Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari

DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich hat nach den Problemen mit dem Videobeweis nach Abschluss des 14. Spieltags der Bundesliga ein positives Fazit gezogen. "Die Partien haben gezeigt, dass der Video-Assistent ein absoluter Mehrwert für die Bundesliga ist, wenn er korrekt und nur bei klaren Fehlentscheidungen eingesetzt wird", sagte Fröhlich.

Der Schiedsrichterchef nannte mehrere positive Beispiele. "Beim Foulspiel des Leverkuseners Wendell am Dortmunder Castro und beiden Abseitstoren der Münchener Bayern gegen Hannover 96 und Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart wurde der Schiedsrichter durch seinen Video-Assistenten vor sichtbar klaren Fehlern bewahrt. So wird der Fußball durchaus gerechter", sagte Fröhlich.

Zudem lobte er auch die Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler im Spiel Schalke gegen Köln: "Der Schalker Spieler Stambouli hatte in der Szene vor dem Strafstoß einen Arm in Kopfhöhe abgespreizt vom Körper und wehrte damit den Torschuss ab. Das ist klar ein strafbares Handspiel und deshalb war es richtig, dass der Video-Assistent dem Schiedsrichter empfohlen hat, sich die Bilder noch einmal selbst am Video-Monitor anzuschauen."

Nach den Erfahrungen am Wochenende sieht Fröhlich den Video-Assistenten "auf einem guten Weg". Bei einem Workshop mit den Bundesliga-Vereinen am Montag "wollen wir einen weiteren Schritt zum Verständnis für das Projekt gehen".