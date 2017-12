Armin Veh ist neuer Geschäftsführer beim 1. FC Köln: "Kriterien perfekt erfüllt"

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! NFL So 10.12. RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland Copa Sudamericana Independiente -

Flamengo Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Super Liga Roter Stern -

Borac Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes

Die Nachfolge von Jörg Schmadtke als Geschäftsführer Sport tritt beim 1. FC Köln überraschend Armin Veh an. Der 56-Jährige beendet damit auch seine Trainerkarriere.

Der tief gestürzte 1. FC Köln hat Armin Veh als Hoffnungsträger für den Wiederaufbau verpflichtet: Der frühere Meistertrainer übernimmt beim abgeschlagenen Bundesliga-Schlusslicht überraschend das Amt des Managers.

Das teilte der schwer angeschlagene Klub am Mittwoch mit - rund sechs Wochen nach dem Abschied des vorherigen Sportchefs Jörg Schmadtke und drei Tage nach der Trennung vom einstigen Erfolgstrainer Peter Stöger.

"Wir haben mit Armin Veh einen Mann für die Position gewonnen, der unsere Kriterien perfekt erfüllt", sagte der zuletzt heftig kritisierte Klub-Präsident Werner Spinner: "Dass wir ihn überzeugen konnten, diese Aufgabe anzugehen, ist ein echtes Aufbruchssignal für den FC und tut uns sehr gut."

Armin Veh "sofort begeistert"

Veh wird den Job am kommenden Montag offiziell antreten, der 56-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2020.

"Auf die Möglichkeit, beim 1. FC Köln ein nachhaltiges Projekt anzugehen, freue ich mich sehr", sagte Veh, der 2007 den VfB Stuttgart zur Meisterschaft geführt hatte und seine Trainerkarriere mit dem Engagement in Köln nun offiziell beendet: "Die Verantwortlichen des FC haben mich davon sofort begeistert, und ich sehe es als riesige Herausforderung und zugleich tolle Möglichkeiten, in diesem faszinierenden Traditionsklub etwas zu bewegen."

Es ist für Veh allerdings keine klassische Retter-Mission: Ein Abstieg und die anschließende Rückkehr in die erste Liga müssen schon jetzt Teil der Überlegungen sein. Der FC spielt eine historisch schlechte Bundesliga-Saison und steht nach 14 Spielen mit drei Punkten am Ende der Tabelle.

Eine dringend benötigte Erfolgsmeldung

Veh wird an der Seite von Finanzgeschäftsführer Alexander Wehrle arbeiten, den er aus der gemeinsamen Zeit in Stuttgart kennt. Nur einen Tag vor dem wichtigen Europa-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad (Donnerstag, 21.05 im LIVETICKER) ist die Verpflichtung für den Verein eine dringend benötigte Erfolgsmeldung.

Erst am Sonntag nach dem 2:2 bei Schalke 04 war die Ära Peter Stöger zu Ende gegangen. Der Österreicher hatte die Kölner zuvor in vier Jahren aus der zweiten Bundesliga in die Europa League geführt, konnte den Absturz aber nicht verhindern.

Bis zur Winterpause betreut nun der bisherige U19-Trainer Stefan Ruthenbeck die Profis, die mit einem Sieg in Belgrad in die Zwischenrunde der Europa League einziehen könnten.

Veh war schon einmal Geschäftsführer

Schmadtke war schon im Oktober überraschend von Bord gegangen, es folgte eine turbulente Suche nach einem Nachfolger. Zwischenzeitlich galt Horst Heldt als Favorit, Hannover 96 gab den Manager aber nicht frei, nach einem öffentlichen Meinungsaustausch erklärten die Kölner die Gespräche mit Heldt schließlich für beendet.

Verschiedene Namen wurden anschließend gehandelt, Vehs war allerdings nicht darunter. Als Trainer sammelte er Erfahrung in mehr als 600 Spielen, war auch bei Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV tätig.

In der Saison 2009/10 verantwortete er zudem die sportliche Leitung des VfL Wolfsburg in Doppelfunktion als Trainer und Geschäftsführer.