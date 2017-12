Hamburger SV: Aaron Hunt liegen offenbar Angebote aus der Türkei vor

Serie A Live Inter Mailand -

Lazio Premier League Live Man United -

Southampton Championship Live Bristol City -

Wolverhampton Premier League Chelsea -

Stoke (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Coppa Italia Neapel -

Atalanta Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atletico Madrid Coppa Italia Juventus -

FC Turin Premier League Arsenal -

Chelsea Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Primeira Liga Benfica -

Sporting Indian Super League Kerala -

Pune Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Premier League Tottenham -

West Ham Serie A Chievo Verona -

Udinese Serie A Florenz -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Bologna Primera División Atletico Madrid -

Getafe Coupe de France Toulouse -

Nizza Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Lazio Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A CFC Genua -

Sassuolo Primera División Valencia -

Girona Serie A AS Rom -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis Serie A Cagliari -

Juventus Coupe de France Nancy -

Lyon Primera División Leganes -

Real Sociedad Coupe de France Marseille -

Valenciennes Primera División FC Barcelona -

Levante Primera División Villarreal -

La Coruna Primera División Bilbao -

Alaves Primeira Liga Sporting -

Maritimo Primera División Celta Vigo -

Real Madrid Coupe de France Rennes -

PSG Primeira Liga Porto -

Setubal A-League Brisbane -

FC Sydney Primera División Malaga -

Espanyol Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga

Aaron Hunt hat sich beim Hamburger SV mittlerweile fest in die Stammelf gespielt. Der Mittelfeldakteur soll nun Angebote aus der Türkei vorliegen haben.

Das berichtet die Bild. Demnach sollen die Klubs Basaksehir und Antalyaspor interessiert sein, auch Besiktas scheint im Rennen. Und auch aus der Bundesliga gibt es bereits erste Signale.

Der Grund: Hunts Vertrag läuft im Sommer aus, der 31-Jährige wäre dann ablösefrei zu haben. Das Blatt schreibt auch von einer Anfrage aus den Emiraten für die Winterpause.

"An Spekulationen jeglicher Art werden wir uns nicht beteiligen. Die Absprache mit dem HSV ist, sich zeitnah zusammenzusetzen. Hamburg ist immer unser erster Ansprechpartner", sagt Hunts Berater Efe-Firat Aktas.

Hunt gehört zu den HSV-Großverdienern

Hunt, der schon in der letzten Transferperiode kurz vor einem Wechsel zu Erstligist Osmanlispor stand, gehört mit rund 3,5 Millionen Euro Jahresgage zu den größten Verdienern im HSV-Kader.

In der Hinrunde etablierte er sich in der Elf von Trainer Markus Gisdol und steuerte in elf Startelfeinsätzen einen Treffer und zwei Vorlagen bei.