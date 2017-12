Tippspiel, Redaktion vs. User - 17. Spieltag: "Gefühlt 100 Mal schon gesehen"

Indian Super League Kerala -

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV 2:1

Nach der unglücklichen Niederlage gegen Freiburg steht Gladbach in der Pflicht gegen einen Abstiegskandidaten. Ich rechne mit einem langen, offenen Spiel, welches die Gladbacher dann spät für sich entscheiden und Hamburg noch weiter in die Abstiegsregionen drängt.

VfB Stuttgart - Bayern München 0:2

Mit den Stuttgartern kommt zum Ende der Hinrunde der nächste unangenehme Gegner für die Bayern, die sich aber wieder mal durchsetzen werden. Aber nach der englischen Woche wird bei beiden Teams die Frische fehlen und so wird es auch im letzten Bundesligaspiel dieser Saison keine großen Glanzpunkte geben.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:2

Nach der gelungenen Premiere in Mainz wollen die Dortmunder auch im Heimspiel gegen die Hoffenheimer ihre Abwehr stabilisieren und mit einem Sieg an einem direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Die Partie gegen den eventuellen Nachfolger von Stöger wird dabei am Anfang von viel Mittelfeldgeplänkel geprägt sein und in der zweiten Halbzeit dann ein wildes Spiel werden, bei dem sich die Teams mit einem Unentschieden zufrieden geben müssen.

FC Augsburg - SC Freiburg 2:0

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 1:3

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0:2

Werder Bremen - FSV Mainz 05 2:1

Hannover 96 - Bayer Leverkusen 0:2

RB Leipzig - Hertha BSC 3:1

Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV 3:2

Nicht gerade das Duell zweier Torfabriken oder zweier Teams voller Selbstvertrauen, wenn man sich die letzten Wochen anschaut. Legitimes 0:0-Potential, Gladbach aber geht im Zentrum am Stock. Das sorgt für die eine oder andere Torchance mehr und erlaubt es dem HSV, im Spiel zu bleiben. Die höhere individuelle Klasse setzt sich letztlich dennoch knapp durch.

VfB Stuttgart - Bayern München 1:2

Bayern beim VfB, im Winter auf einem eher unschönen Platz. Gefühlt 100 Mal schon gesehen. Inklusive des Ausgangs: Beherzte Schwaben, die vielleicht sogar in Führung gehen - am Ende aber siegt die Cleverness und Abgezocktheit der Münchner.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:3

Wendepunkt? Ohnehin überfälliger Sieg? Momentaufnahme? Keine Ahnung, was man aus dem Dortmunder Sieg in Mainz machen soll. Selbstvertrauen zumindest sollte er geben. Der BVB ist defensiv aber so oder so noch immer eine der anfälligeren Mannschaften der Liga und das nutzt Hoffenheim aus.

FC Augsburg - SC Freiburg 1:1

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 2:3

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0:0

Werder Bremen - FSV Mainz 05 3:1

Hannover 96 - Bayer Leverkusen 1:2

RB Leipzig - Hertha BSC 3:0

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 8:8

Hier geht's zum vergangenen Spieltag

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!