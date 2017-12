Tippspiel, Redaktion vs. User - 15. Spieltag: "Mit viel Glück erzwingt Köln den ersten Dreier"

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen 1:2 (1)

Der VfB sollte einen Antrag bei der DFL stellen, doch bitte nur noch zu Hause spielen zu dürfen. 16 der 17 Punkte diese Saison wurden in der Mercedes-Benz Arena geholt.

Nun kommen die formstarken Leverkusener, die zuletzt am 5. Spieltag verloren haben und sich auch spielerisch so langsam steigern konnten.

Ein schwierig zu tippendes Spiel, darum gehe ich nach Ulis Motto: The trend is your friend und einem Sieg für Leverkusen.

1. FC Köln - SC Freiburg 3:1 (0)

Es ist sehr schade, dass der allseits geschätzte Peter Stöger dann doch gehen musste, aber es musste letztendlich doch etwas passieren, um aus der Negativspirale ausbrechen zu können. Nun kommt es, wie es immer so ist. Der Knoten platzt, da die spielerischen Ansätze, die trotz der Niederlagenserie der letzten Woche immer zu erkennen waren, mit dem freieren Kopf zusammen treffen.

Dazu kommt ein SCF, der sich dieses Jahr enorm strecken muss und daher der perfekte Gegner für einen Trainerwechsel ist.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 3:2 (0)

Peter Bosz scheint weitermachen zu dürfen - trotz der, man kann es nicht anders sagen, schwachen Leistungen der letzten Wochen. Ob dies ein Köln-Stöger-Manöver ist und man noch die Klatsche gegen Real abwarten möchte, oder doch wirklich der Versuch an dem Trainer festzuhalten, wird sich zeigen.

Dann kommt auch noch Bremen mit einem immer besser werdenden Kruse in den Signal-Iduna Park. Dies kombiniert mit der, nennen wir sie mal wackeligen, Abwehr der Dortmunder lässt ein torreiches Spiel vermuten, da der BVB offensiv jederzeit vorlegen kann. Es reicht zu einem knappen Sieg.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern 1:2 (2)

RB Leipzig - FSV Mainz 05 3:1 (0)

Hamburger SV - VfL Wolfsburg 1:1 (1)

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 1:1 (3)

Hannover 96 - 1899 Hoffenheim 1:3 (0)

FC Augsburg - Hertha BSC 2:1 (0)

VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen 2:1 (0)

Rückenwind geht anders: Mit einem Unentschieden gegen Hannover und einer Pleite gegen Bremen spricht eigentlich nicht viel für Stuttgart. Doch jetzt steht wieder ein Heimspiel an und da ist der VfB bekanntlich stark. Leverkusen wird nach langer Zeit mal wieder mit einer Niederlage im Gepäck nach Hause fahren.

1. FC Köln - SC Freiburg 1:0 (0)

Die Entlassung von Peter Stöger wird im Abstiegskampf nicht viel helfen, gegen den Sportclub wird der Trainerwechsel dennoch für neue Motivation sorgen. Mit viel Glück erzwingen die Geißböcke den ersten Dreier in dieser Saison. Freiburg wird genauso offensivschwach auftreten wie gegen den HSV.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:0 (0)

Sieben Bundesligaspiele wartet der BVB nun schon auf einen Sieg - jetzt ist es endlich wieder soweit! Gegen Bremen wird die Abwehr zwar erneut große Lücken offenbaren, doch hält Roman Bürki seinen Kasten trotzdem sauber. Auf der Gegenseite wird es zwei Mal klingeln, sodass Peter Bosz weitere Schonfrist erhält.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern 1:1 (0)

RB Leipzig - FSV Mainz 05 3:0 (0)

Hamburger SV - VfL Wolfsburg 1:2 (0)

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 3:3 (1)

Hannover 96 - 1899 Hoffenheim 1:1 (0)

FC Augsburg - Hertha BSC 2:1 (0)

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 8:7

Hier geht's zum vergangenen Spieltag

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!