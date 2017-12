Werder Bremens Youngster Ole Käuper: Einer wie Tim Borowski

Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División FC Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese FIFA Club World Cup Al Jazira -

Pachuca Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG FIFA Club World Cup Real Madrid -

Gremio Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División FC Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

CFC Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

FC Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premiership Hearts – Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai

Mittrainiert hat er bei den Profis schon öfter. Mitgespielt auch - jedoch nur in Testspielen. Jetzt durfte der 20-jährige Ole Käuper vom SV Werder Bremen das erste Mal in seiner gerade erst beginnenden Karriere in der Bundesliga auflaufen. Bei der Partie in Leverkusen am 16. Spieltag, direkt von Anfang an. SPOX liefert euch alle Infos, die ihr zum jungen Bremer Talent wissen müsst.



In der öffentlichen Wahrnehmung sorgte Bremen-Trainer Kohfeldt mit dem Einsatz des gebürtigen Bremers am Mittwoch für eine große Überraschung, im Verein wird Käuper jedoch schon seit längerem hoch gehandelt. Er sei einer wie Tim Borowski, heißt es. Angesichts dessen, dass der ehemalige Mittelfeldspieler aktuell als Co-Trainer bei den Werderanern fungiert und immer noch einen sehr guten Ruf genießt, scheint Käuper mit diesem Vergleich mehr als ordentlich wegzukommen.

Käuper als Leistungsträger in der U23

Im Jahr 2005 kam Käuper in die Jugend des SV Werder, ursprünglich begann er seine Karriere beim ATSV Sebaldsbrück. Vergangene Saison spielte der Mittelfeldspieler in der U23 von Bremen und war als Leistungsträger maßgeblich am Klassenerhalt in der dritten Liga beteiligt.

Der Auftritt in Leverkusen war nicht der erste für das junge Talent unter Florian Kohfeldt: Als dieser noch die U23 trainierte, gehörte der Sechser schon zu den Lieblingsspielern des Trainers. "Dass Ole gut kicken kann, das wussten wir alle", sagte Kohfeldt bereits im vergangenem Sommer. Nun durfte er unter Beweis stellen, dass er sich in der höchsten Liga Deutschlands durchsetzen und körperlich mithalten kann.

U23 machte Ole Käuper zum "Mann"

Der Abstiegskampf formte Käuper als Spieler. Sein Spielstil ist gereift, Druck ist für ihn nichts Neues. Auch die Härte in Zweikämpfen lernte er in der U23 kennen. "Es ist ein gutes Gefühl, einen so spielstarken Sechser zu haben, der den Rythmus unseres Spiels bestimmen kann", schwärmte Kohfeldt.

Nun hat das Bremer Eigengewächs das Vertrauen der Profis gewonnen. Auch Tim Borowski schaffte es übrigens über die U23 zu den Profis.

Ole Käuper: Erster Bremer Junge seit Uwe Harttgren

Ole Käuper ist in Bremen geboren und aufgewachsen und damit der erste echte "Bremer Junge" im Team seit Uwe Harttgren, der 1997 sein letztes Spiel für Werder bestritt. Die bekannten Bremer Klublegenden wie Marco Bode, Dieter Eilts, Thomas Schaaf oder Tim Borowski haben zwar große Teile ihrer Karriere und ihres Lebens in Bremen verbracht, wurden aber nicht in der Hansestadt geboren.

Ole Käuper bleibt bescheiden

"Ich habe mir in erster Linie vorgenommen, der Mannschaft zu helfen und dachte nur, du musst kämpfen, kämpfen, kämpfen", sagte Käuper am Tag nach seinem Debüt bei Werder TV.

Ob das Talent auch am Wochenende gegen Mainz 05 (15.30 Uhr im LIVETICKER) wieder für die Profis auflaufen und damit sein Debüt im Weserstadion geben darf, steht noch nicht fest. "Klar hoffe ich darauf, gegen Mainz wieder dabei zu sein, aber wir haben am Wochenende auch ein ganz wichtiges Spiel mit der U23 gegen Unterhaching vor der Brust und wenn ich da auflaufe, werde ich auch dort alles geben", erklärte Käuper.