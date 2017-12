Nils Petersen gegen Köln im Fokus: Verblödet kickt gut

Ligue 1 Live Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Live Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Serie A Genua -

Atalanta Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo Funchal League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Saint-Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Strasbourg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennaiyin -

Kerala Blasters Serie A Chievo Verona -

Bologna Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Serie A AC Mailand -

Atalanta Championship Aston Villa -

Sheff Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

Roma Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED)

Am Freitag sorgte der Stürmer des SC Freiburg mit einem Interview über die intellektuelle Lage der Bundesliga für Schlagzeilen; zwei Tage später bewies er, dass man nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen sein muss, um ein Spiel für die Geschichtsbücher zu entscheiden. Es war zweifellos das Wochenende des Nils Petersen.

Wäre dieser verflixte 25. November nicht gewesen, es wäre wohl der 10. Dezember, der als herausragendste Aufholjagd der 55. Bundesligasaison in die Annalen eingegangen wäre.

Doch gab es eben diesen 25. November, an dem sich die krisengebeutelte Borussia aus Dortmund ein todsicheres 4:0 noch abjagen ließ. Das im Derby gegen Schalke, und im eigenen Stadion! Geschichtsträchtig ging es zu, bei diesem 4:4.

Zwei Wochen später war es ein um ein vielfaches krisengebeutelterer 1. FC Köln, der es fertig brachte, einen todsicheren Vorsprung zu verspielen. Sofern man beim in der Liga noch immer sieglosen Effzeh überhaupt von todsicher sprechen kann. 3:0 lagen die Kölner in einer denkwürdigen Schneeschlacht am Rande der Legalität vorne, spielten die besten 30 Minuten ihrer bisherigen Bundesligasaison.

Doch es kam die 39. Minute. Und es kam ein Freistoß von Yoric Ravet, der in hohem Bogen durch das Kölner Schneegestöber Nils Petersen suchte - und fand. Der wuchtete das Spielgerät volley dermaßen humorlos unter das Dach, dass nicht nur der Neuschnee vom Kölner Tor, sondern auch das fragile Selbstvertrauen der Kölner Mannschaft versprengt zu Boden rieselte. Und das sollte nur der Anfang sein.

Petersen sorgt mit Interview für Aufsehen

Keine zwei Tage zuvor war Petersen schon einmal in die Schlagzeilen geraten. "Salopp gesprochen, verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann", hatte sich der 29-Jährige im Focus nicht nur über seinen eigenen, sondern den allgemeinen intellektuellen Zustand der Liga gesorgt. "Insgesamt wohl intellektueller und schlauer als ich" sei das Publikum im Stadion.

Dass dem nicht zwangsläufig so ist, bewiesen viele Stimmen, die Petersens reflektierte Aussagen tadelten: Ein Fußballprofi habe ja eh nichts zu tun und zudem Geld ohne Ende, dann solle er sich eben Bücher kaufen.

"Die Fußballbranche", sagte Petersen weiter, "ist oberflächlich und wir Fußballer sind nicht so belesen. Manchmal schäme ich mich, weil ich so wenig Wissen von der Welt besitze." Am Sonntagnachmittag war es kein "Wissen von der Welt", sondern eine gute Schusstechnik und noch bessere Nerven, die Petersen zum Matchwinner in einem der verrücktesten Spiele der jüngeren Ligageschichte machten.

Ihn, der bis vor Kurzem noch ein eher unglamouröses Dasein als Bankdrücker fristete, weil sein Trainer Christian Streich am liebsten mit einem Stürmer spielt und dieser meistens Tim Kleindienst, Janik Haberer und Florian Niederlechner heißt.

wird geladen

Nils Petersen: "Wenn man Tabellenletzter ist..."

Doch dann geriet das Freiburger Personalkonstrukt ordentlich aus den Fugen, als sich Niederlechner im Training Anfang November die Kniescheibe brach. Plötzlich war Dauerjoker Petersen wichtig. In allen fünf Spielen seither stand der Stürmer in der Startelf, viermal spielte er durch, so auch gegen den 1. FC Köln.

Aus Freiburger Sicht war das dienlich, sonst hätte er zwischen der 90. und der 95. Minute nicht zweimal da stehen können, wo Schiedsrichter Dr. Robert Kampka in der ersten Halbzeit im Schnee noch den Elfmeterpunkt gesucht und schließlich per Schrittmaß bestimmt hatte. Jetzt stand da Petersen, ausgerechnet der, der im August vergangenen Jahres im Finale der Olympischen Spiele den entscheidenden Elfmeter für Deutschland gegen Brasilien vergeben und im Anschluss gesagt hatte: "Die Kunst wird es sein, jetzt wieder aufzustehen."

Doch ist das RheinEnergieSTADION nicht das Maracana, und das Spiel gegen den 1. FC Köln war auch eigentlich schon verloren ("Das war das Gute für uns"). Die selbst nicht von Selbstvertrauen und Erfolgserlebnissen heimgesuchten Freiburger hatten ihre Chance gewittert. "Wenn man Tabellenletzter ist", erklärte Petersen nach dem Spiel, "braucht es nur eine negative Sache, dann wird man unruhig, das haben wir für uns genutzt".

In der 90. Minute verlud er Timo Horn und traf rechts unten. In der 95. Minute verlud er Horn und traf links unten. Zweimal hatte er zumindest den Keeper gut gelesen. "Der Fußball schreibt die Geschichten", sagte Co-Autor Petersen. "Und heute war's eine."