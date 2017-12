Rasenfunk-Schlusskonferenz zum 15. Spieltag: Stöger beim BVB? Das passt nicht!

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Borussia Dortmund trennt sich von Peter Bosz und holt Peter Stöger. Ernsthaft? Außerdem: HSV gegen Wolfsburg - da war doch was? Wir nehmen das Rematch des 34. Spieltags der letzten Saison zum Anlass, einen genauren Blick auf beide Vereine zu werfen. Was hat sich in dem halben Jahr seit dem Endspiel um die Relegation getan?

Nur soviel: Die Diskussion war zwischendurch so lebhaft, dass selbst der Dalai Lama irgendwann Partei ergriffen hätte. Es ging um die Fairness von Papadopoulos, den Sinn und Unsinn der Erstligauhr und ein 0:0, das weh tat. Lebhafter sollte es erst werden als irgendwann Arturo Vidal ins Spiel kam - wie im echten Leben.

Wenn ihr aber erfahren wollt, wer der nächste Jann-Fiete Arp ist, der schon auf seinen Durchbruch wartet, wie der VfL sich für die Zukunft aufstellen will und was der Unterschied zwischen Mario Gomez unter Andries Jonker und Gomez unter Martin Schmidt ist, dann dürft ihr diese 148. Schlusskonferenz nicht ignorieren.

Und mittendrin: Eine unvermutete Eloge auf Dennis Diekmeier.

Die famosen Gäste Sven Schultze (HSV-Talk, @SvenGZ) und Lars Vollmering (Wölferadio, @vertigo1610) trafen sich zu einer Paartherapie, deren Ausgang noch ungewiss ist.

So ging es durch den Spieltag:

00:02:42 | BVB - SVW 1:2

00:17:12 | FC - SC 3:4

00:27:47 | RaBa - M05 2:2

00:36:43 | Stöger beim BVB

00:47:25 | HSV - WOB 0:0

01:02:12 | Schwerpunkt Hamburg

01:27:26 | Schwerpunkt Wolfsburg

01:47:07 | FCA - BSC 1:1

01:56:15 | VfB - LEV 0:2

02:01:04 | SGE - FCB 0:1

02:16:30 | BMG - S04 1:1

02:24:25 | H96 - TSG 2:0

Die guten Engel dieser Episode sind Cubert_J, Julian Müller-Schwefe und Ann-Katrin. Danke für euren Support! Wer uns ebenfalls unterstützen will, findet hier alle Informationen dazu.