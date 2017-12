Ist Emil Berggreen der bei Mainz 05 so dringend gesuchte Torjäger?

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN La Liga Sa 23.12. El Clasico auf DAZN:

Real Madrid vs. Barcelona Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Serie A Genua -

Atalanta Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo Funchal League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Saint-Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Strasbourg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennaiyin -

Kerala Blasters Serie A Chievo Verona -

Bologna Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Serie A AC Mailand -

Atalanta Championship Aston Villa -

Sheff Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

Roma Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II

Emil Berggreen sicherte Mainz 05 beim 2:2 auswärts gegen RB Leipzig mit seinem Jokertor einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Sollte sich der Däne weiter zum Torjäger mausern, würde er damit das dringlichste Problem am Bruchweg lösen.

"Ich möchte in der Rückrunde wieder spielen und auch ein Tor erzielen", verriet Emil Berggreen in der Saisonvorbereitung. Für den dänischen Angreifer angesichts seiner 18 Monate langen Verletzungspause ein hehres Ziel - das er sich dann prompt erfüllte, als er in seinem ersten Einsatz am 13. Spieltag gegen den SC Freiburg traf.

Es folgte eine Torvorlage in Augsburg und nun das erneute Jokertor zum 2:2 bei den Roten Bullen. "Ich weiß gar nicht, was Leipzig gemacht hat, ich wurde gar nicht gedeckt", wunderte er sich anschließend.

Derartige Aussetzer dürfte es nicht mehr allzu oft geben. Nach genau 89 Bundesliga-Minuten liest sich die Bilanz des 24-Jährigen nämlich wie folgt: zwei Tore, ein Assist, fast zwölf abgespulte Kilometer und eine ordentliche Zweikampfbilanz von 45 Prozent. Für Trainer Sandro Schwarz ist Berggreen schon jetzt ein extrem wichtiger Mann in der Schlussphase, spätestens nach der Winterpause sicherlich auch eine Alternative für die Startelf.

Mainz 05 auf der Suche nach dem Torjäger

Schließlich weiß auch der Trainerstab, dass dem FSV derzeit vor allem eines abgeht: ein zuverlässiger Torjäger. Robin Quaison war bereits der elfte Spieler, der in dieser Saison für die Hessen traf. Andererseits steht in der internen Bestenliste Yoshinori Muto an der Spitze, mit gerade mal drei Buden. Derart "ausgeglichen" ist sonst nur noch der HSV.

Finden die Mainzer ihren Torjäger - ob nun Berggreen oder einen Teamkollegen -, ist der Sprung aus der Abstiegszone ins Mittelfeld mehr als realistisch. Mit 10,3 Torschüssen pro Partie ist man stärker als die Mannschaften, zu denen man aufblickt, ob nun Stuttgart (9,3), Hertha (7), Wolfsburg (8,3) oder Hannover (9,7).

Fehlt also nur noch der passende Knipser, der diese erspielten Möglichkeiten in Tore ummünzt. Bei Braunschweig hat Berggreen diese Qualitäten in der Hinrunde 2015/16 bereits bewiesen. 5 Tore und 4 Vorlagen hatte er in 13 Spielen sammeln können.

Vor der Winterpause stehen noch der BVB, das Auswärtsspiel in Bremen und das Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart an. Berggreen sollte weiter Gelegenheiten bekommen, Werbung in eigener Sache zu betreiben.