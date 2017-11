Wiese: SVW braucht Schweinehund wie Magath

WC Qualification Europe Fr 20:45 Schweden - Italien: Die WM-Playoffs auf DAZN ACB So 18:30 El Clásico: Durchbricht Barca die Negativserie? Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies Frankreich -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Copa Sudamericana Flamengo -

Junior

Tim Wiese hält nicht viel von der Idee, mit Florian Kohfeldt erneut einen Nachwuchs-Trainer zum Cheftrainer zu befördern. Der SV Werder Bremen solle lieber einen externen Trainer hinzuholen.

"Kohfeldt zum Cheftrainer zu machen, wäre ganz schön riskant", meint Wiese in der Bild. Der ehemalige Torhüter beobachtet die Entwicklungen in Bremen noch immer genau: "Dem steht das Wasser ja jetzt schon bis zur Hüfte. Für ihn ist es noch zu früh, der soll erstmal noch zurück in den Amateurbereich."

Kohfeldt, der den Fußball-Lehrer 2015 als Notenbester abschloss, hat Wiese nicht überzeugt: "Aber Werder braucht jetzt einen Schweinehund, der den Spielern mal Manieren beibringt. Die tanzen doch alle aus der Reihe. Sonst kannst du die Schuhe gleich an den Nagel hängen, Urlaub machen bis zum Sommer und dann in der 2. Liga wieder anfangen."

"Labbadia wäre ein guter Trainer"

Nach Viktor Skripnik und Alexander Nouri wäre Kohfeldt bereits der dritte Versuch, einen Trainer aus dem Nachwuchs als Chefcoach zu etablieren. "Ich halte nichts davon, zum dritten Mal einen aus dem Nachwuchs zum Cheftrainer zu machen", meint Wiese.

Der 35-Jährige schlägt vor: "Bruno Labbadia wäre ein guter Trainer." Der ehemalige HSV-Coach würde "intensiv trainieren" lassen. Das hätten die Spieler von Werder Bremen dringend nötig: "Gegen Augsburg hab ich nur Weiber auf dem Platz gesehen. Es muss jetzt knallen."

Wiese wünscht sich einen Knall

Für einen Knalleffekt würde auch Felix Magath sorgen. So oder so ähnlich wünscht sich das zumindest Wiese: "Die Spieler brauchen jetzt einen Motivator, der ihnen auch mal in den Arsch tritt. Einen wie Felix Magath, der ihnen im Training mit der Peitsche hinterherläuft."

Für einen neuen Trainer würde sich Wiese gar "verschulden", sieht er doch den Klub nahe am Abgrund: "Werder hat fünf Punkte auf dem Konto. Das heißt eigentlich, dass du ab sofort jedes zweite Spiel gewinnen musst, um nicht abzusteigen."

Tuchel keine Option

Neben Labbadia und Magath wirft der ehemalige Torhüter auch Lucien Favre von OGC Nizza ins Rennen. Dieser habe mit seiner Arbeit bei Borussia Mönchengladbach überzeugt. Der freie Thomas Tuchel sei dagegen keine Option: "Er hat doch nur Mainz und Dortmund trainiert."

So oder so erwartet Wiese aber alles anders: "Ich wette Kohfeldt sitzt gegen Hannover immer noch auf der Bank. Das wäre typisch Werder! Immer Leute aus den eigenen Reihen nach oben ziehen. Das wird nicht funktionieren. Ich hab mal gelesen: Werder ist eine sterbende Familie..."