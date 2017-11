DFB: Videobeweis-Workshop am 4. Dezember

NFL Do 18:30 Vikings@Lions: Erlebe den Thanksgiving-Auftakt Darts Fr 20:00 Players Championship: Die gesamten Finals auf DAZN Championship Live Ipswich -

Der DFB will nach den Diskussionen um den Videobeweis die Kommunikation mit den Bundesligaklubs weiter intensivieren. Am 4. Dezember findet auch deshalb ein Workshop mit Vertretern der Vereine in Köln statt. Das wurde am Mittwoch bei einem rund dreistündigen Medien-Workshop in Frankfurt bekannt gegeben.

Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich betonte allerdings, dass die Veranstaltung in knapp zwei Wochen "nicht ausschließlich" wegen der Diskussionen um den Videoassistent einberufen wurde.

"Es war von Anfang an geplant, dass der Dialog bei diesem Projekt eine besondere Bedeutung spielen wird", sagte Fröhlich.

Geplant sei bereits von Beginn an ein "regelmäßiger Austausch" mit den Sportdirektoren beziehungsweise Managern der Vereine "zur Optimierung des Videoassistenten" gewesen.

Der Leiter des Projekts "Video-Assistent" zog nach zwölf Spieltagen ein positives Fazit, sieht aber weiter Verbesserungspotenzial.

Top-11 des 12. Spieltags: Die Geburt von Krurtels © getty 1/12 Ron-Robert Zieler (VfB Stuttgart): Kassierte zwar sein zweites Heimgegentor in dieser Saison, hielt dem VfB aber den Sieg fest. Zeigte insgesamt fünf Paraden, war bei Flanken sicher und hielt auch den Elfmeter gegen Schürrle - LigaInsider-Note: 2 © getty 2/12 Joshua Kimmich (Bayern München): Gewohnt offensivstark. Schlug die meisten Flanken aller Akteure (9) und dominierte auf der rechten Seite trotz seines Offensivdrangs durch Passsicherheit (89 Prozent). Gleichzeitig sehr zweikampfstark - LigaInsider-Note: 2 © getty 3/12 Naldo (Schalke 04): Eine Bank im Schalker Defensivverbund. Gewann starke 86,7 Prozent seiner Zweikämpfe und überzeugte durch cleveres Positionsspiel, fing die meisten Bälle ab (8) - LigaInsider-Note: 1,5 © getty 4/12 Mitchell Weiser (Hertha BSC): Nahezu alles lief bei Hertha über ihn. Hatte die meisten Ballaktionen (132), spielte die meisten Pässe (99), 90,9 Prozent davon kamen an. Bereitete ein Tor vor und erzielte seinen ersten Saisontreffer - LigaInsider-Note: 1 © getty 5/12 Arturo Vidal (Bayern München): Enorm präsent. Führte die meisten Zweikämpfe (22) und brachte 92,7 Prozent seiner Pässe zum Mann. Erzielte das 1:0 anspruchsvoll aus der Drehung und bereitete das 2:0 nach einem starken Ballgewinn vor - LigaInsider-Note: 1 © getty 6/12 Daniel Caligiuri (Schalke 04): Machte ordentlich Tempo. Hatte die meisten Ballaktionen bei den Königsblauen (81), warf sich in die meisten Zweikämpfe (85) und Tackles (5), bereitete zudem das 2:0 mit einem starken Solo vor - LigaInsider-Note: 2 © getty 7/12 Yunuy Malli (VfL Wolfsburg): Dominierte das Mittelfeld, leitete das 1:0 ein und schob beim 2:0 und 3:1 selbst ein. Sehr agile Vorstellung - LigaInsider-Note: 2 © getty 8/12 Fin Bartels (Werder Bremen): Kongenialer Partner von Kruse. War an sechs Torschüssen direkt beteiligt, erzielte einen Treffer selbst und bereitete zwei vor - LigaInsider-Note: 1 © imago 9/12 Max Kruse (Werder Bremen): Sehr beweglich, eröffnete den Bremern durch seine cleveren Laufwege viele Räume, zog die meisten Sprints an (28). Dazu seine drei Tore und ein Assist - perfekter Abend für Kruse - LigaInsider-Note: 1 © getty 10/12 Raffael (Borussia Mönchengladbach): Arbeitete defensiv mit, führte die meisten Zweikämpfe aller Fohlen (16). Enorm wichtig für das präzise Konterspiel, brachte 86,5 Prozent seiner Pässe an den Mann. Die zwei Tore gab's oben drauf - LigaInsider-Note: 1,5 © getty 11/12 Robert Lewandowski (Bayern München): Strahlte enorme Gefahr aus - vor allem in der Luft - und versenkte zwei seiner vier Torschüsse im Netz - LigaInsider-Note: 2 © getty 12/12 Der Kohfeldt-Effekt? Wohl eher die Geburt des Traum-Duos Kruse und Bartels lässt Bremen jubeln. Krurtels erhält vor allem Unterstützung vom neuen Bundesliga-Spitzenduo. Die SPOX-Top-11 des 12. Spieltags

Zeitfaktor soll größere Rolle einnehmen

So müsse laut Fröhlich weiter an der Kommunikation innerhalb des gesamten Schiedsrichterteams, aber auch an der Transparenz nach außen gearbeitet werden.

Zudem soll bei der Entscheidungsfindung nach dem Eingriff des Videoassistenten der Zeitfaktor eine noch größere Rolle spielen.

"Wir müssen schneller werden, um den eigentlichen Anspruch, nämlich wenig störend in den Fußball-Prozess einzugreifen, gewährleisten zu können", sagte der ehemalige Bundesliga-Referee Jochen Drees, der in der laufenden Saison als Videoassistent in Köln eingesetzt wird. Allerdings stehe die richtige Entscheidung über allem.

"Es geht mit dem Videobeweis fairer und gerechter zu"

Bei der Veranstaltung in Frankfurt warben die DFB-Verantwortlichen um Geduld in der Testphase des Videobeweises, stellten aber gleichzeitig klar: "Es geht mit dem Videobeweis um Längen fairer und gerechter zu als vorher", sagte der für das Schiedsrichterwesen zuständige DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.

Von 36 Entscheidungen, in denen der Videobeweis griff, wurde in 27 Fällen richtig entschieden. "Neun Situationen wurden nicht korrekt gelöst", bilanzierte Fröhlich.

Zimmermann betonte, dass die DFL und der DFB zu 100 Prozent hinter dem Projekt stehen würden. "Und wenn es die 101 Prozent geben würde, würden wir zu 101 Prozent dahinterstehen."

BVB-Transfers in der Ära Mislintat: Tops & Flops © imago 1/19 Sven Mislintat verlässt Borussia Dortmund und wechselt nach London zu Arsenal. Ein Jahrzehnt zog er beim Spielerscouting des BVB die Strippen. SPOX zeigt die besten - und schlechtesten - Transfers aus dieser Zeit © getty 2/19 TOP: Jakub Blaszczykowski. Im Sommer 2007 pflückte der BVB den Mann für die Außenbahn für rund drei Millionen Euro von Wisla Krakau. Resultat: 253 Einsätze in Schwarz-Gelb, an 84 Toren beteiligt - und Tränen bei seiner Rückkehr im VfL-Trikot 2017 © getty 3/19 TOP: Mats Hummels. 2007 kam Hummels per Leihe aus München, die feste Verpflichtung kostete zwei Jahre später 4,2 Millionen. Um den Innenverteidiger zurück in die Heimat zu locken, zahlten die Bayern schließlich 35 Millionen ... © getty 4/19 TOP: Neven Subotic. Hummels' Partner für das Zentrum war geringfügig teurer: Viereinhalb Millionen Euro Ablöse bekam Mainz 2009 für Subotic. Überschaubare Investition für 259 Einsätze in allen Wettbewerben © getty 5/19 TOP: Lucas Barrios. Irgendwie ist die Erinnerung an den Stürmer aus Paraguay ein bisschen verblasst, aber nachdem er 2009 für 4,2 Millionen von Colo Colo kam, schoss er drei Jahre alles in Grund und Boden (49 Tore in 102 Spielen) © getty 6/19 TOP: Robert Lewandowski. Gut, wenn man Barrios so ersetzt ...! Keine fünf Millionen bekam Posen 2010 für den Superstürmer, dessen Sternstunde zweifelsfrei der Dreierpack gegen Real war. 2014 ging's für Lewy dann nach München, und zwar ablösefrei © getty 7/19 TOP: Shinji Kagawa. Ein schmächtiger Japaner ablösefrei von Cerezo Osaka? Wieder mal machte Mislintat alles richtig: Kagawa wirbelte sich derart in die Herzen der Fans, dass ihm sogar ein Ausflug zu Manchester United verziehen wurde. © getty 8/19 TOP: Lukasz Piszczek. Ein typischer Mislintat? Ablösefrei kam der gerade 25 Jahre alt gewordene Piszczek 2010 von der Hertha - und steuert mittlerweile auf 300 Spiele im BVB-Dress zu © getty 9/19 TOP: Ilkay Gündogan. Alles wie gehabt! 2011 wurde Gündogan für fünfeinhalb Mille aus Nürnberg geholt und groß gemacht, schließlich für mehr als das Vierfache an die Citizens verkauft © getty 10/19 TOP: Marco Reus. Vergleichsweise teuer war Reus mit seinen 17 Millionen Euro (fixer) Ablöse, aber als Deutscher Meister konnte der BVB diese Summe 2012 locker stemmen. Dafür gab's jede Menge Torgefahr (bisher 189 Spiele/89 Tore) © getty 11/19 TOP: Henrikh Mkhitaryan. Warum gehen BVB-Spielmacher immer nach Manchester? 2013 kam Miki für stolze 27,5 Millionen von Donezk - ja, damals waren es noch "stolze" 27,5 Millionen -, aber nach drei starken Jahren legte United 15 Millionen mehr hin © getty 12/19 TOP: Julian Weigl. 2,5 Millionen kostete der 19-Jährige im Sommer 2015. Mittlerweile ist er im Zentrum gesetzt und locker das 20-fache wert. Diagnose: Transfer geglückt! © getty 13/19 TOP: Pierre-Emerick Aubameyang. Holy Trefferquote, Batman! In bisher 206 Spielen kommt Auba auf 135 Tore (und 34 Vorlagen). Dafür überweist man gerne 13 Milliönchen nach St.-Etienne © getty 14/19 TOP: Ousmane Dembele. Diese Wertsteigerung wird Mislintat bei Arsenal so schnell nicht übertreffen. 2016 für 15 Millionen aus Rennes verpflichtet, ein Jahr später für 105 (plus Boni) an Barca verkauft. © getty 15/19 FLOP: Joo-Ho Park. Kann ja nicht immer laufen wie bei Kagawa! Für drei Millionen kam Park 2015 aus Mainz - ein Jahr später siedelte er schon um zu den Amateuren. Ebenfalls Flop-verdächtig: Parks Landsmann Dong-Won Ji (2014 vom FCA verpflichtet) © getty 16/19 FLOP: Julian Schieber. Fünfeinhalb Millionen bekam der VfB 2012 für Schieber. Was den BVB von einem Transfer überzeugt hat? Hm ... 57 Spiele und gerade mal sechs Tore später blätterte die Hertha immerhin noch 2,5 Millionen für den Mittelstürmer hin © getty 17/19 FLOP: Ciro Immobile. Ist es die italienische Landluft? Mamas Spaghetti? Wie auch immer, der gute Ciro trifft einfach nur in der Heimat. So war 2015 nach nur einem Jahr BVB auch schon wieder Feierabend © getty 18/19 FLOP: Sebastian Rode. Die bisher knapp eineinhalb Jahre von Rode beim BVB könnte man wie folgt zusammenfassen: Im Nachhinein würde Aki Watzke wohl doch lieber die zwölf Millionen von den Bayern zurückhaben ... © getty 19/19 FLOP: Kevin Kampl. Vom Profil her passte Kampl 2014 eigentlich wunderbar ins Dortmunder Team. Aber wichtig ist halt aufm Platz, nicht wahr? Im Sommer drauf flüchtete der Mittelfeldmann zu Bayer Leverkusen

Baustellen sollen beseitigt werden

Zimmermann wies darauf hin, dass man von Anfang an "im Rahmen nachjustiert" habe: "Wir haben gezeigt, dass wir Baustellen erkennen und beseitigen können."

Der DFB-Funktionär verwies aber auch auf den Faktor Mensch: "Es werden immer wieder Fehler passieren", sagte Zimmermann mit Blick in die Zukunft.